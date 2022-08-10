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Финансы

«Финам» вводит комиссию за хранение валюты на брокерском счете

Ведомости

С 15 августа ФГ «Финам» введет для своих клиентов комиссию за хранение долларов США, евро и фунтов стерлингов на брокерском счете, сообщается на сайте компании.

«Это вынужденная мера, связанная с возросшими расходами на хранение валюты и проведение операций с ней в кредитных организациях», – пояснили свое решение в «Финаме».

В компании уточнили, что комиссия будет списываться ежедневно в рублях по курсу ЦБ на дату списания. Если на брокерском счете у клиента менее 1000 единиц иностранной валюты, то комиссия не снимается. При сумме от 1000 до 100 000 единиц валюты комиссия составит 5%, а свыше этой суммы – 3%.

В конце июля комиссию за хранение валюты на брокерских счетах ввела и инвестиционная компания «Атон». Свое решение в компании объяснили изменениями условий на российском рынке, где обслуживание валютных счетов теперь несет в себе риски блокировки и дополнительные издержки после введения банковских комиссий. До этого комиссия за хранение долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах и ИИС появилась у «Тинькофф инвестиций».

Ранее комиссии за ведение счетов в валютах недружественных стран ввели также Райффайзенбанк, Росбанк, «Уралсиб», Citibank, банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, РНКБ.

В конце июня европейский брокер Exante заявил, что закроет счета российских и белорусских инвесторов, сумма на которых не превышает 10 000 евро, и призвал их вывести свои средства.

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Ранее по теме: Брокеры направили ЦБ свои предложения по защите розничных инвесторов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных