«Финам» вводит комиссию за хранение валюты на брокерском счете
С 15 августа ФГ «Финам» введет для своих клиентов комиссию за хранение долларов США, евро и фунтов стерлингов на брокерском счете, сообщается на сайте компании.
«Это вынужденная мера, связанная с возросшими расходами на хранение валюты и проведение операций с ней в кредитных организациях», – пояснили свое решение в «Финаме».
В компании уточнили, что комиссия будет списываться ежедневно в рублях по курсу ЦБ на дату списания. Если на брокерском счете у клиента менее 1000 единиц иностранной валюты, то комиссия не снимается. При сумме от 1000 до 100 000 единиц валюты комиссия составит 5%, а свыше этой суммы – 3%.
В конце июля комиссию за хранение валюты на брокерских счетах ввела и инвестиционная компания «Атон». Свое решение в компании объяснили изменениями условий на российском рынке, где обслуживание валютных счетов теперь несет в себе риски блокировки и дополнительные издержки после введения банковских комиссий. До этого комиссия за хранение долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах и ИИС появилась у «Тинькофф инвестиций».
Ранее комиссии за ведение счетов в валютах недружественных стран ввели также Райффайзенбанк, Росбанк, «Уралсиб», Citibank, банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, РНКБ.
В конце июня европейский брокер Exante заявил, что закроет счета российских и белорусских инвесторов, сумма на которых не превышает 10 000 евро, и призвал их вывести свои средства.
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