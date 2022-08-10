«Финам» вводит комиссию за хранение валюты на брокерском счете

В конце июля комиссию за хранение валюты на брокерских счетах ввела и инвестиционная компания «Атон». Свое решение в компании объяснили изменениями условий на российском рынке, где обслуживание валютных счетов теперь несет в себе риски блокировки и дополнительные издержки после введения банковских комиссий. До этого комиссия за хранение долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах и ИИС появилась у «Тинькофф инвестиций».