Минфин поддержал идею обменять заблокированные в России иностранные активы

«Конечно, для реализации этой схемы нужно запустить торговлю такими бумагами и разрешить иностранцам их выкупать, это должен быть регулируемый процесс», – отметил Костин. По словам банкира, он уже проговаривал эту идею с руководством Банка России и правительством. «Она, в принципе, поддержана, необходимо только проработать детали», – уточнил Костин в разговоре с «Ведомостями».