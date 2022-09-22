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Финансы

Минфин поддержал идею обменять заблокированные в России иностранные активы

Ведомости

Минфин поддерживает идею обмена замороженных в России активов иностранных инвесторов на российские – за рубежом, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах форума «Банки России — XXI век».

«Мы думаем, что более правильно делать, как предлагают крупнейшие банки, — это двигаться в сторону добровольного обмена. Замороженные деньги есть у них (иностранных инвесторов) здесь, у наших – там. И как-то сделать взаимозачет», – сказал он.

Чиновник добавил, что сейчас такие сделки рассматриваются в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

5 сентября председатель правления ВТБ Андрей Костин для решения проблемы с заблокированными иностранными бумагами российских инвесторов предложил запустить торговлю бумагами на внутреннем рынке и разрешить нерезидентам их выкупать, а в обмен на это – дать возможность избавиться от российских.

«Конечно, для реализации этой схемы нужно запустить торговлю такими бумагами и разрешить иностранцам их выкупать, это должен быть регулируемый процесс», – отметил Костин. По словам банкира, он уже проговаривал эту идею с руководством Банка России и правительством. «Она, в принципе, поддержана, необходимо только проработать детали», – уточнил Костин в разговоре с «Ведомостями».

8 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об обсуждении регулятором создания фонда компенсации потерь российских инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных