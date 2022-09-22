Минфин поддержал идею обменять заблокированные в России иностранные активы
Минфин поддерживает идею обмена замороженных в России активов иностранных инвесторов на российские – за рубежом, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах форума «Банки России — XXI век».
«Мы думаем, что более правильно делать, как предлагают крупнейшие банки, — это двигаться в сторону добровольного обмена. Замороженные деньги есть у них (иностранных инвесторов) здесь, у наших – там. И как-то сделать взаимозачет», – сказал он.
Чиновник добавил, что сейчас такие сделки рассматриваются в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
«Конечно, для реализации этой схемы нужно запустить торговлю такими бумагами и разрешить иностранцам их выкупать, это должен быть регулируемый процесс», – отметил Костин. По словам банкира, он уже проговаривал эту идею с руководством Банка России и правительством. «Она, в принципе, поддержана, необходимо только проработать детали», – уточнил Костин в разговоре с «Ведомостями».
8 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об обсуждении регулятором создания фонда компенсации потерь российских инвесторов.
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