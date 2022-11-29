ЦБ допустил ослабление валютных ограничений при смягчении санкций
Банк России допустил либерализацию валютных ограничений в ответ на взаимные уступки со стороны недружественных стран, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы», подготовленном Центробанком.
«При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности. <...> Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — сказано в документе.
Вместе с тем ЦБ отметил, что валютное регулирование должно способствовать переходу на расчеты в рублях или в валютах дружественных стран и снижению «избыточной валютизации активов и пассивов российских нефинансовых организаций, в первую очередь связанных с недружественными странами и их валютами».
Среди предложений регулятора названо наделение Банка России полномочиями, благодаря которым он сможет определять перечень валют, подходящих для оплаты акций (долей) в уставных капиталах организаций.
В том же документе ЦБ указал на то, что не рассматривает вариант выкупа заблокированных за пределами России активов. В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке.
Газета Politico ранее написала, что объем замороженных Евросоюзом российских активов составляет 68 млрд евро. Большая часть (50 млрд евро) замороженных активов приходится на Бельгию, активы на 5,5 млрд евро были заморожены в Люксембурге. На эти две страны, а также Италию, Германию, Ирландию, Австрию и Францию приходится свыше 90% российских заблокированных активов. Также США, ЕС и другие страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.
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