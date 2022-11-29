ЦБ допустил ослабление валютных ограничений при смягчении санкций

Газета Politico ранее написала, что объем замороженных Евросоюзом российских активов составляет 68 млрд евро. Большая часть (50 млрд евро) замороженных активов приходится на Бельгию, активы на 5,5 млрд евро были заморожены в Люксембурге. На эти две страны, а также Италию, Германию, Ирландию, Австрию и Францию приходится свыше 90% российских заблокированных активов. Также США, ЕС и другие страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.