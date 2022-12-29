Росстат включит в расчёт инфляции расходы на ремонт телевизоров и мойку авто

В Росстате сообщили, что был скорректирован список стран, поездки в которые учитываются при мониторинге цен на турпутевки. Так, из внешних туристических направлений исключены поездки на Кипр, в Марокко и в Тунис (останутся Турция и Египет), в Иорданию и в Израиль (останутся Объединенные Арабские Эмираты), на Мальдивы, в Индию и на Шри-Ланку (останутся Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Малайзия).