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Экономика

Росстат включит в расчёт инфляции расходы на ремонт телевизоров и мойку авто

Ведомости

С 1 января набор товаров и услуг для расчета месячной инфляции увеличится с 558 до 566 позиций. Среди них: молоко более 3,2% жирности, сухие приправы и специи, поездки в Крым, сообщила пресс-служба Росстата. При расчете недельной инфляции набор увеличится на 4 позиции. Среди них, например, стрижка и мойка автомобиля.

При расчете месячной инфляции будут включены молоко более 3,2% жирности, сухие приправы и специи (вместо черного перца горошка), отдельные виды детских товаров — молоко для детей, детский крем, бутылочка для кормления и др.

Также будут учитываться цены на поездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы на территории России и др. В Росстате сообщили, что из категории лекарства и медикаменты исключена позиция «Асептолин» и включен «Ингалипт». Ведомство также перестанет следить при расчете месячной инфляции за ценами на будильники.

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В Росстате сообщили, что был скорректирован список стран, поездки в которые учитываются при мониторинге цен на турпутевки. Так, из внешних туристических направлений исключены поездки на Кипр, в Марокко и в Тунис (останутся Турция и Египет), в Иорданию и в Израиль (останутся Объединенные Арабские Эмираты), на Мальдивы, в Индию и на Шри-Ланку (останутся Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Малайзия).

При расчете недельной инфляции с 1 января будут учитываться ремонт телевизоров, стрижка (женская и мужская), мойка автомобиля. При этом Росстат исключает из набора товаров шоколадные конфеты, но они остаются в ежемесячном мониторинге цен. В результате в 2023 г. недельный набор для расчета инфляции увеличится со 106 до 109 позиций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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