ФНБ в феврале увеличился почти на 300 млрд рублей

Ранее Минфин сообщил, что с 7 марта по 6 апреля сократит продажи валюты в рамках бюджетного правила до 119,8 млрд руб., ведомство будет реализовывать по 5,4 млрд руб. ежедневно. С момента возобновления правила – 13 января – по 6 февраля Банк России по поручению Минфина продавал юани на сумму 54,5 млрд руб. (по 3,2 млрд руб. в день). С 7 февраля по 6 марта продажи валюты в рамках бюджетного правила были увеличены почти втрое – до 160,2 млрд руб. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, Минфин начнет покупки юаней в рамках бюджетного правила во втором полугодии.