ФНБ в феврале увеличился почти на 300 млрд рублей
Фонд национального благосостояния (ФНБ) России по итогам февраля увеличился почти на 300 млрд руб., сообщила пресс-служба Минфина РФ.
На 1 марта объем ФНБ составил 11,106 трлн руб., или 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 г., что эквивалентно $147,23 млрд. На 1 февраля объем фонда составлял 10,807 трлн руб. ($155,29 млрд, 7,2% ВВП).
Объем ликвидных активов на 1 марта составил эквивалент 6,446 трлн руб., или же $85,457 млрд – 4,3% ВВП. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 10,4 млрд евро, 300,06 млрд китайских юаней, а также 539,24 т золота в обезличенной форме.
В феврале часть средств ФНБ на счетах в ЦБ в сумме 7,37 млрд юаней и 12 т золота были реализованы за 131,72 млрд руб. для финансирования федерального бюджета.
Ранее Минфин сообщил, что с 7 марта по 6 апреля сократит продажи валюты в рамках бюджетного правила до 119,8 млрд руб., ведомство будет реализовывать по 5,4 млрд руб. ежедневно. С момента возобновления правила – 13 января – по 6 февраля Банк России по поручению Минфина продавал юани на сумму 54,5 млрд руб. (по 3,2 млрд руб. в день). С 7 февраля по 6 марта продажи валюты в рамках бюджетного правила были увеличены почти втрое – до 160,2 млрд руб. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, Минфин начнет покупки юаней в рамках бюджетного правила во втором полугодии.
30 декабря прошлого года Минфин сообщил, что сокращает доли валют из недружественных стран в структуре ФНБ. В список вошли евро, фунты стерлингов и иены. Согласно новой структуре, до 60% фонда разрешено инвестировать в юани, а до 40% – в золото. В феврале заместитель министра финансов Владимир Колычев сообщил, что Минфин решил обнулить долю евро в ФНБ до конца года, в нем останутся только юани, рубли и золото.