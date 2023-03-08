FT: китайцы забеспокоились о сохранности средств в Швейцарии из-за санкций против РФ

Представители некоторых банков заявили, что уже сейчас продумывают, как справиться с последствиями ухудшения отношений с Китаем и как успокоить клиентов. FT пишет, что события последних недель приближают возможность введения санкций в отношении КНР – в их числе инцидент с «шарами-шпионами» и сообщения о том, что Пекин задумывается начать поставлять Москве вооружения. Находящийся в швейцарском Берне американский дипломат заявил, что чиновники в офисе «пристально следят» за средствами граждан Китая в Швейцарии. Один из руководителей банка заявил газете, что швейцарская сторона поспешила с заморозкой активов российских клиентов, и, по его мнению, необходимо провести черту, во что страна «будет и не будет вмешиваться».