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Финансы

FT: китайцы забеспокоились о сохранности средств в Швейцарии из-за санкций против РФ

Ведомости

Руководители швейцарских банков выразили обеспокоенность из-за последствий для бизнеса от санкций в отношении России, поскольку о безопасности хранения своих средств в Швейцарии стали задумываться китайские клиенты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в банковских кругах.

Один из членов совета директоров местного банка, курирующий азиатские операции, отметил, что китайские клиенты были шокированы отказом Швейцарии от нейтрального статуса, и заявил, что у него есть данные, которые подтверждают отказ «сотен» клиентов от открытия счетов на фоне решения страны о введении санкций и заморозке российских счетов. FT пишет, что поговорила с высокопоставленными банкирами шести из 10 крупнейших банков Швейцарии, и все они заявили об обеспокоенности клиентов из-за санкций.

Аналитик Анке Рейнген отметила, что на долю банковского сектора Швейцарии приходится 10% ВВП страны, и, по ее словам, Азия внесла «значительный вклад в прибыльность швейцарских банков».

Представители некоторых банков заявили, что уже сейчас продумывают, как справиться с последствиями ухудшения отношений с Китаем и как успокоить клиентов. FT пишет, что события последних недель приближают возможность введения санкций в отношении КНР – в их числе инцидент с «шарами-шпионами» и сообщения о том, что Пекин задумывается начать поставлять Москве вооружения. Находящийся в швейцарском Берне американский дипломат заявил, что чиновники в офисе «пристально следят» за средствами граждан Китая в Швейцарии. Один из руководителей банка заявил газете, что швейцарская сторона поспешила с заморозкой активов российских клиентов, и, по его мнению, необходимо провести черту, во что страна «будет и не будет вмешиваться».

FT напоминает, что Швейцария является лидером оффшорного капитала – на нее приходится четверть мирового объема.

В швейцарских банках были заморожены $8 млрд средств находящихся под санкциями россиян. Со ссылкой на государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам FT сообщает, что всего в стране хранится около $49 млрд 7500 богатых россиян.

В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала создать структуру для управления замороженными российскими активами. По ее словам, заблокированные средства Банка России и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Минюст Швейцарии признал незаконной возможность конфискации российских частных активов, которые находятся в банках страны, для использования их в восстановлении Украины.

Ранее по теме: Костин заявил об устойчивости российской экономики к западным санкциям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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