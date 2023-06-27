ЦБ возобновил публикацию отчетности российских банков

В апреле 2022 г. Банк России предписал не публиковать отчетность с информацией о рисках и капитале в период до 1 октября, после чего действие меры продлевали. При этом еще в сентябре прошлого года ЦБ сообщал о готовности вернуться к публикации обязательной отчетности в сокращенном виде в 2023 г. После того как ЦБ разрешил банкам публикацию отдельных сведений, все публичные эмитенты – Сбербанк, ВТБ и TCS Group – раскрыли финансовые результаты по МСФО за 2022 г. в усеченном виде.