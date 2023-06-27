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Финансы

ЦБ возобновил публикацию отчетности российских банков

Ведомости

Банк России вернулся к раскрытию форм отчетности банков на своем сайте, которое было приостановлено в прошлом году из-за санкционных рисков, сообщила пресс-служба регулятора.

«На сайте Банка России опубликованы данные оборотной ведомости (форма 101), расчет капитала (123) и обязательные нормативы (135) банков за май 2023 г.», – говорится в сообщении.

В июле регулятор рассчитывает возобновить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах банков (форма 102) и ежеквартальных форм отчетности банковских групп.

При этом ЦБ подчеркнул, что из-за сохраняющегося санкционного давления чувствительные сведения публиковаться не будут, в некоторых формах будут раскрываться только отдельные показатели.

«Возобновление публикации отчетности повысит прозрачность отдельных кредитных организаций и банковского сектора в целом», – подытожили в ЦБ.

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В апреле 2022 г. Банк России предписал не публиковать отчетность с информацией о рисках и капитале в период до 1 октября, после чего действие меры продлевали. При этом еще в сентябре прошлого года ЦБ сообщал о готовности вернуться к публикации обязательной отчетности в сокращенном виде в 2023 г. После того как ЦБ разрешил банкам публикацию отдельных сведений, все публичные эмитенты – Сбербанк, ВТБ и TCS Group – раскрыли финансовые результаты по МСФО за 2022 г. в усеченном виде.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости возврата к публикации и корпоративной отчетности компаниями. «Санкционные риски при этом есть, мы все прекрасно это понимаем. Но важно, чтобы под шумок таких рисков санкций не скрывали информацию, которая нужна для развития рынка», – сказала она тогда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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