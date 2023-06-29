ЦБ предупредил брокеров о недопустимости высоких комиссий за вывод ценных бумаг
Банк России установил, что за услуги по переводу ценных бумаг клиента некоторые депозитарии установили тариф, превышающий среднерыночный уровень. Отмечается, что некоторые брокеры, которые не попали под санкции, не хотят отпускать клиентов, которые, в свою очередь, перешли к ним от попавших под санкции организаций.
ЦБ направил письма, где рекомендовал брокерам не препятствовать клиентам переходить в другие организации, уточнили в представительстве. В частности, регулятор предложил устанавливать минимально возможные тарифы при переходе к другим депозитариям, «если такие клиенты были вынужденно переведены к другому депозитарию из-за недружественных действий иностранных государств».
В декабре 2022 г. «Ведомости» писали, что некоторые брокеры столкнулись со сложностями при расчете подоходного налога инвесторов, чьи активы были переведены к ним от санкционных игроков. Тогда отмечалось, что это может привести к тому, что брокеры не успеют обработать и собрать документы от сотен тысяч клиентов для определения налоговой базы, что было чревато для инвесторов переплатой налогов.