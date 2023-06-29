ЦБ предупредил брокеров о недопустимости высоких комиссий за вывод ценных бумаг

В декабре 2022 г. «Ведомости» писали, что некоторые брокеры столкнулись со сложностями при расчете подоходного налога инвесторов, чьи активы были переведены к ним от санкционных игроков. Тогда отмечалось, что это может привести к тому, что брокеры не успеют обработать и собрать документы от сотен тысяч клиентов для определения налоговой базы, что было чревато для инвесторов переплатой налогов.