Газета
Финансы

ЦБ предупредил брокеров о недопустимости высоких комиссий за вывод ценных бумаг

Ведомости

Центробанк России не рекомендовал депозитариям удерживать клиентов за счет заградительных тарифов на перевод ценных бумаг в другие финансовые организации. Об этом сообщили «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Банк России установил, что за услуги по переводу ценных бумаг клиента некоторые депозитарии установили тариф, превышающий среднерыночный уровень. Отмечается, что некоторые брокеры, которые не попали под санкции, не хотят отпускать клиентов, которые, в свою очередь, перешли к ним от попавших под санкции организаций.

ЦБ направил письма, где рекомендовал брокерам не препятствовать клиентам переходить в другие организации, уточнили в представительстве. В частности, регулятор предложил устанавливать минимально возможные тарифы при переходе к другим депозитариям, «если такие клиенты были вынужденно переведены к другому депозитарию из-за недружественных действий иностранных государств».

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После начала военной операции на Украине западные страны ввели ряд блокирующих санкций, которые, в частности, коснулись российских финансовых организаций. Под ограничения уже попали Сбербанк, банк «Открытие», ВТБ и др.

В декабре 2022 г. «Ведомости» писали, что некоторые брокеры столкнулись со сложностями при расчете подоходного налога инвесторов, чьи активы были переведены к ним от санкционных игроков. Тогда отмечалось, что это может привести к тому, что брокеры не успеют обработать и собрать документы от сотен тысяч клиентов для определения налоговой базы, что было чревато для инвесторов переплатой налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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