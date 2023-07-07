Дефицит бюджета за первое полугодие составил 2,6 трлн рублей

Ненефтегазовые доходы при этом увеличились на 17,8% до 8,99 трлн руб (за январь – май было 6,96 трлн руб.). По оценке Минфина, динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета вышла в устойчиво положительную область, в том числе к уровню 2021 г. Поступления по НДС выросли на 17% до 5,53 трлн руб., а по налогу на прибыль – снизились на 4,3% до 867 млрд руб.