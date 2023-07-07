Дефицит бюджета за первое полугодие составил 2,6 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета России за январь – июнь этого года составил 2,59 трлн руб., следует из предварительной оценки исполнения бюджета Минфина РФ. Месяцем ранее ведомство оценивало этот показатель (за январь – май) в 3,41 трлн руб., т. е. дефицит за месяц снизился на 816 млрд руб.
Доходы федерального бюджета за первое полугодие составили 12,38 трлн руб., что на 11,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За январь – май доходы составили 9,81 трлн руб., сообщал ранее Минфин.
Нефтегазовые доходы снизились на 47% в годовом выражении, составив 3,38 трлн руб. (в январе – мае – 2,85 трлн руб.) Такая динамика связана с высокой базой прошлого года, снижением котировок цен на нефть Urals, а также снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа, объяснил Минфин.
«Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн руб. в год)», – говорится в сообщении.
Ненефтегазовые доходы при этом увеличились на 17,8% до 8,99 трлн руб (за январь – май было 6,96 трлн руб.). По оценке Минфина, динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета вышла в устойчиво положительную область, в том числе к уровню 2021 г. Поступления по НДС выросли на 17% до 5,53 трлн руб., а по налогу на прибыль – снизились на 4,3% до 867 млрд руб.
«Динамика поступления ненефтегазовых доходов и финансирования расходов свидетельствуют о продолжающейся нормализации исполнения федерального бюджета в течение января – июня текущего года и в целом соответствует параметрам закона о бюджете», – отметил Минфин.
Расходы бюджета за январь – июнь составили 14,97 трлн руб., что на 19,5% выше результатов первого полугодия прошлого года.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.