В список недобросовестных компаний ЦБ попали более 10 000 организаций

Регулятор также поделился некоторыми наблюдениями по поводу включенных в список компаний. Так, в названиях проектов слово «крипто» (crypto) используется сразу 228 раз, а Forex – 127 раз. В списке есть также и т.н. «лжерегуляторы», например, Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР, стал первым лжерегулятором, угодившим в список в ноябре 2022 г.), а также Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО) и Центральный орган регулирования финансов (ЦОРФ).