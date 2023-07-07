В список недобросовестных компаний ЦБ попали более 10 000 организаций
В списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ведет Банк России, насчитывается уже более 10 000 организаций. Подавляющее большинство из них удалены с рынка, сообщил Telegram-канал регулятора.
«Сейчас в список добавлены 10 063 организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления», – говорится в сообщении.
Регулятор также поделился некоторыми наблюдениями по поводу включенных в список компаний. Так, в названиях проектов слово «крипто» (crypto) используется сразу 228 раз, а Forex – 127 раз. В списке есть также и т.н. «лжерегуляторы», например, Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР, стал первым лжерегулятором, угодившим в список в ноябре 2022 г.), а также Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО) и Центральный орган регулирования финансов (ЦОРФ).
Самыми любимыми доменами у подозрительных организаций стали .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc, отмечает ЦБ.
«Cамое популярное имя в списке — Юля, от имени Юли «ведется» 7 экономических игр... Нелегалы очень любят такси и драконов — в списке 35 экономических игр про них», – отмечает регулятор.
Центробанк напомнил, что при выборе услуг финансовых компаний необходимо помнить, что им для предоставления большинства услуг на территории России необходима лицензия Банка России или же включение в реестр регулятора.
ЦБ начал вести на своем сайте перечень компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности в 2021 г. Регулятор делит список на три категории: финансовые пирамиды, «черные» кредиторы (выдают кредиты, не имея на то специальной лицензии ЦБ или не внесенные в реестр МФО, кооперативов, ломбардов) и нелегальные участники рынка ценных бумаг (псевдоброкеры и нелегальные forex-дилеры).
ЦБ принимает меры для блокировки сайтов таких организаций, а также сотрудничает с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер. При этом попавшая в список компания вправе обжаловать это решение.