«Газпром» разместит бессрочные облигации на 120 млрд рублей
«Газпром капитал» собрал книгу заявок на размещение бессрочных облигаций объемом 120 млрд руб., книга заявок открылась 25 июля и была ориентирована на квалифицированных инвесторов, сообщили «Ведомостям» в Газпромбанке, который выступает организатором и агентом по размещению выпуска облигаций.
«Газпром капитал собрал книгу заявок на размещение бессрочных облигаций объемом 120 млрд рублей и ставкой купона 12,91% годовых, установленной на срок 5 лет до первого колл-опциона. Спред к кривой бескупонной доходности Московской биржи на срок 5 лет зафиксирован на уровне 250 б.п. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска – АА+(RU) от АКРА», – говорится в сообщении.
В банке сообщили, что в день закрытия книги заявок высокий интерес к выпуску также проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 млрд руб.
«Газпром капитал» открыл рынок после решения Банка России о повышении ключевой ставки до 8,5%. Выпуск, как отмечается, стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка.
Решение позволит «Газпрому» привлекать долгосрочное финансирование для реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ без увеличения долговой нагрузки. В банке добавили, что погасить облигации досрочно можно каждые пять лет с момента размещения, а при сохранении облигаций в обращении предусмотрен перерасчет ставки купона – 50 б. п. через 5 лет и 95 б. п. через 10 лет после даты размещения. Размещение выпуска запланировано на 31 июля на Московской бирже.