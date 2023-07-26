«Газпром» разместит бессрочные облигации на 120 млрд рублей

Решение позволит «Газпрому» привлекать долгосрочное финансирование для реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ без увеличения долговой нагрузки. В банке добавили, что погасить облигации досрочно можно каждые пять лет с момента размещения, а при сохранении облигаций в обращении предусмотрен перерасчет ставки купона – 50 б. п. через 5 лет и 95 б. п. через 10 лет после даты размещения. Размещение выпуска запланировано на 31 июля на Московской бирже.