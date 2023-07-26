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Финансы

«Газпром» разместит бессрочные облигации на 120 млрд рублей

Ведомости

«Газпром капитал» собрал книгу заявок на размещение бессрочных облигаций объемом 120 млрд руб., книга заявок открылась 25 июля и была ориентирована на квалифицированных инвесторов, сообщили «Ведомостям» в Газпромбанке, который выступает организатором и агентом по размещению выпуска облигаций.

«Газпром капитал собрал книгу заявок на размещение бессрочных облигаций объемом 120 млрд рублей и ставкой купона 12,91% годовых, установленной на срок 5 лет до первого колл-опциона. Спред к кривой бескупонной доходности Московской биржи на срок 5 лет зафиксирован на уровне 250 б.п. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска – АА+(RU) от АКРА», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: «Газпром капитал» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций на 45 млрд рублей

В банке сообщили, что в день закрытия книги заявок высокий интерес к выпуску также проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 млрд руб.

«Газпром капитал» открыл рынок после решения Банка России о повышении ключевой ставки до 8,5%. Выпуск, как отмечается, стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка.

Решение позволит «Газпрому» привлекать долгосрочное финансирование для реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ без увеличения долговой нагрузки. В банке добавили, что погасить облигации досрочно можно каждые пять лет с момента размещения, а при сохранении облигаций в обращении предусмотрен перерасчет ставки купона – 50 б. п. через 5 лет и 95 б. п. через 10 лет после даты размещения. Размещение выпуска запланировано на 31 июля на Московской бирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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