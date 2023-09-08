СМИ: HSBC приостановит переводы для России и Белоруссии с 27 октября

Nikkei обратила внимание, что даже после принятия санкций Великобританией и ЕС против России клиенты HSBC в Гонконге продолжили отправлять и получать платежи. По мнению неназванного бизнес-руководителя, связанного с компаниями в России, полный запрет переводов является чрезмерной мерой. Он отметил, что такое ограничение «еще больше повлияет на привлекательность Гонконга как глобального делового центра».