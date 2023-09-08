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Финансы

СМИ: HSBC приостановит переводы для России и Белоруссии с 27 октября

Ведомости

Британская банковская группа HSBC с 27 октября прекращает оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из России и Белоруссии. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на уведомление, разосланное клиентам банка. Информацию также подтвердил представитель HSBC.

В письме говорится, что такое решение было принято в условиях «все более сложной регуляторной ситуации». Таким образом в HSBC надеются «свести к минимуму операционное воздействие на Россию и Белоруссию», даже если такая деятельности не нарушает законодательство.

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Представитель HSBC подтвердил, что банку «становится все сложнее» соблюдать жесткие ограничения, введенные в международной финансовой сфере. 

Nikkei обратила внимание, что даже после принятия санкций Великобританией и ЕС против России клиенты HSBC в Гонконге продолжили отправлять и получать платежи. По мнению неназванного бизнес-руководителя, связанного с компаниями в России, полный запрет переводов является чрезмерной мерой. Он отметил, что такое ограничение «еще больше повлияет на привлекательность Гонконга как глобального делового центра». 

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В HSBC уточнили, что по-прежнему рассчитывают завершить продажу российского бизнеса местному Экспобанку в 2023 г. Там добавили, что сделка пока что не получила одобрения российских властей. В корпорации подчеркнули, что ограничения на денежные переводы не связаны с предстоящей продажей.

В конце июля 2022 г. финансовая группа HSBC заключила соглашение о продаже 100% своей «дочки» Эйч-Эс-Би-Си Банка российскому Экспобанку. В январе FT писала, что сделка была приостановлена. Источник газеты, знакомый с планами компании, уточнил, что Экспобанк как покупатель должен получить одобрение президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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