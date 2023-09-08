СМИ: HSBC приостановит переводы для России и Белоруссии с 27 октября
Британская банковская группа HSBC с 27 октября прекращает оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из России и Белоруссии. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на уведомление, разосланное клиентам банка. Информацию также подтвердил представитель HSBC.
В письме говорится, что такое решение было принято в условиях «все более сложной регуляторной ситуации». Таким образом в HSBC надеются «свести к минимуму операционное воздействие на Россию и Белоруссию», даже если такая деятельности не нарушает законодательство.
Представитель HSBC подтвердил, что банку «становится все сложнее» соблюдать жесткие ограничения, введенные в международной финансовой сфере.
Nikkei обратила внимание, что даже после принятия санкций Великобританией и ЕС против России клиенты HSBC в Гонконге продолжили отправлять и получать платежи. По мнению неназванного бизнес-руководителя, связанного с компаниями в России, полный запрет переводов является чрезмерной мерой. Он отметил, что такое ограничение «еще больше повлияет на привлекательность Гонконга как глобального делового центра».
В HSBC уточнили, что по-прежнему рассчитывают завершить продажу российского бизнеса местному Экспобанку в 2023 г. Там добавили, что сделка пока что не получила одобрения российских властей. В корпорации подчеркнули, что ограничения на денежные переводы не связаны с предстоящей продажей.
В конце июля 2022 г. финансовая группа HSBC заключила соглашение о продаже 100% своей «дочки» Эйч-Эс-Би-Си Банка российскому Экспобанку. В январе FT писала, что сделка была приостановлена. Источник газеты, знакомый с планами компании, уточнил, что Экспобанк как покупатель должен получить одобрение президента России.