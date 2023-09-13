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ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность

Ведомости

Банк России аннулировал лицензию, выданную акционерному обществу «Райффайзенбанк» на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, говорится в сообщении регулятора.

Лицензия аннулирована на основании заявления об отказе от нее, сообщили в Центробанке.

«Ведомости» отправили запрос в Райффазенбанк.

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RBI находится под давлением минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), в том числе из-за деятельности банка в России. В марте 2023 г. Reuters сообщил о требовании ЕЦБ уйти с российского рынка. После этого RBI сообщил, что продаст российский бизнес или выведет его из периметра группы. 1 августа генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что банк рассчитывает выделить российские активы до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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