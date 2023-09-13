ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность
Банк России аннулировал лицензию, выданную акционерному обществу «Райффайзенбанк» на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, говорится в сообщении регулятора.
Лицензия аннулирована на основании заявления об отказе от нее, сообщили в Центробанке.
«Ведомости» отправили запрос в Райффазенбанк.
RBI находится под давлением минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), в том числе из-за деятельности банка в России. В марте 2023 г. Reuters сообщил о требовании ЕЦБ уйти с российского рынка. После этого RBI сообщил, что продаст российский бизнес или выведет его из периметра группы. 1 августа генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что банк рассчитывает выделить российские активы до конца года.