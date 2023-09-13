ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность

RBI находится под давлением минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), в том числе из-за деятельности банка в России. В марте 2023 г. Reuters сообщил о требовании ЕЦБ уйти с российского рынка. После этого RBI сообщил, что продаст российский бизнес или выведет его из периметра группы. 1 августа генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что банк рассчитывает выделить российские активы до конца года.