ЦБ не планирует выплаты компенсаций после заморозки акций на СПБ бирже

Он уточнил, что те, кто «продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали». Другой вопрос, по словам Габунии, что у регулятора предусмотрено «то, что обязательства биржи, которые возникают именно в связи с ее деятельностью, они обеспечены всеми соответствующими нормативными требованиями, и капитал имеется».