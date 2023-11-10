Газета
Инвестиции

ЦБ не планирует выплаты компенсаций после заморозки акций на СПБ бирже

Ведомости

Банк России не видит оснований для компенсации за счет государства потерь из-за заморозки иностранных акций на СПБ бирже, инвесторов предупреждали о рисках таких вложений. Об этом заявил зампред регулятора Филипп Габуния.

«Давно неквалам запрещено покупать такие активы. Пока биржа работала, была возможность выйти [из иностранных акций]. Брокеры даже квалинвесторов предупреждали о наличии рисков подобной инфраструктуры», – сказал он в кулуарах форума «Финополис» (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что те, кто «продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали». Другой вопрос, по словам Габунии, что у регулятора предусмотрено «то, что обязательства биржи, которые возникают именно в связи с ее деятельностью, они обеспечены всеми соответствующими нормативными требованиями, и капитал имеется».

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«Но это не надо читать как то, что биржа будет выкупать какие-то заблокированные активы», – добавил зампред. Площадка должна закончить анализ лицензии на сворачивание операций, отметил Габуния. Инвесторы могут вывести свои активы до 31 января 2024 г.

2 ноября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против нескольких российских финансовых компаний, в том числе в отношении СПБ биржи. Сразу после объявления о санкциях биржа приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. Также площадка сменила генерального директора – на этот пост назначен Евгений Сердюков. Ранее должность занимал с октября 2021 г. Роман Горюнов.

Ранее Сердюков сообщил, что СПБ биржа рассчитывает провести зависшие из-за санкций расчеты по сделкам 13 ноября. По словам гендиректора биржи, для проведения поставки и расчетов между участниками рынка нужно было получить исчерпывающую информацию о расчетах от иностранных посредников. Это удалось сделать только 9 ноября, после запуска процедуры поставки и расчетов. При этом образовалась очередь из нескольких нерассчитанных дней, поэтому алгоритмы работают медленнее.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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