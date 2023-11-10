ЦБ не планирует выплаты компенсаций после заморозки акций на СПБ бирже
Банк России не видит оснований для компенсации за счет государства потерь из-за заморозки иностранных акций на СПБ бирже, инвесторов предупреждали о рисках таких вложений. Об этом заявил зампред регулятора Филипп Габуния.
«Давно неквалам запрещено покупать такие активы. Пока биржа работала, была возможность выйти [из иностранных акций]. Брокеры даже квалинвесторов предупреждали о наличии рисков подобной инфраструктуры», – сказал он в кулуарах форума «Финополис» (цитата по «Интерфаксу»).
Он уточнил, что те, кто «продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали». Другой вопрос, по словам Габунии, что у регулятора предусмотрено «то, что обязательства биржи, которые возникают именно в связи с ее деятельностью, они обеспечены всеми соответствующими нормативными требованиями, и капитал имеется».
«Но это не надо читать как то, что биржа будет выкупать какие-то заблокированные активы», – добавил зампред. Площадка должна закончить анализ лицензии на сворачивание операций, отметил Габуния. Инвесторы могут вывести свои активы до 31 января 2024 г.
2 ноября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против нескольких российских финансовых компаний, в том числе в отношении СПБ биржи. Сразу после объявления о санкциях биржа приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. Также площадка сменила генерального директора – на этот пост назначен Евгений Сердюков. Ранее должность занимал с октября 2021 г. Роман Горюнов.
Ранее Сердюков сообщил, что СПБ биржа рассчитывает провести зависшие из-за санкций расчеты по сделкам 13 ноября. По словам гендиректора биржи, для проведения поставки и расчетов между участниками рынка нужно было получить исчерпывающую информацию о расчетах от иностранных посредников. Это удалось сделать только 9 ноября, после запуска процедуры поставки и расчетов. При этом образовалась очередь из нескольких нерассчитанных дней, поэтому алгоритмы работают медленнее.