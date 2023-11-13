СМИ: «Роснано» выплатило очередной купон по облигациям

10 октября стало известно, что Госдума приняла протокольное поручение о проверке результатов финансовой деятельности «Роснано». В отчете госкорпорации за первое полугодие 2023 г. говорилось, что у «Роснано» есть признаки неплатежеспособности – высока вероятность возникновения признаков банкротства. Объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов «Роснано». Компания в полном объеме не сможет до конца года погасить необходимый размер долговых обязательств. По состоянию на 30 июня чистый долг «Роснано» с конца прошлого года вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб.