СМИ: «Роснано» выплатило очередной купон по облигациям
Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил выплаты от компании «Роснано» и передал их номинальным держателям облигаций и управляющим. Сумма выплаты по второму выпуску облигаций БО-002P составила 45,9 млн руб. Компания могла получить эти средства от Минфина РФ, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
Издание уточняет, что на совете директоров, который состоялся 9 ноября, в том числе рассматривался вопрос «О вкладе в имущество АО "Роснано", не увеличивающем уставный капитал».
10 октября стало известно, что Госдума приняла протокольное поручение о проверке результатов финансовой деятельности «Роснано». В отчете госкорпорации за первое полугодие 2023 г. говорилось, что у «Роснано» есть признаки неплатежеспособности – высока вероятность возникновения признаков банкротства. Объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов «Роснано». Компания в полном объеме не сможет до конца года погасить необходимый размер долговых обязательств. По состоянию на 30 июня чистый долг «Роснано» с конца прошлого года вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб.