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В России объем наличных в обращении вырос на 171,2 млрд рублей в апреле

Ведомости

Наличный денежный оборот в России в апреле 2024 г. вырос на 171,2 млрд руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.

«Рост в апреле объясняется повышением спроса на наличные перед майскими праздниками», – пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

При этом из-за высокой ключевой ставки годовой рост наличного денежного оборота снизился и составил 6,1% на 1 апреля 2024 г. против 12,3% в прошлом году.

Рост показателя в апреле был зафиксирован впервые с начала года. В марте объем наличных денежных средств снизился на 103 млрд руб., в феврале – на 24,7 млрд руб., в январе – на 540,2 млрд руб., что стало максимальным падением с марта 2022 г.

20 апреля ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт» сообщал, что средняя сумма одного снятия наличных денежных средств в банкоматах в России в I квартале 2024 г. выросла почти на 30% год к году и составила 40 943 руб.

В январе-марте 2023 г. средний чек снятия наличных через банкоматы составлял 31 864 руб. Средняя сумма пополнения счета через банкоматы в январе – марте 2024 г., в свою очередь, составила 11 338 руб. Годом ранее аналогичный показатель составлял 11 670 руб.

18 апреля Банк России сообщил, что наличный денежный оборот в России в 2023 г. составил 123,8 трлн руб., причем в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн руб., а выдано было 63,4 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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