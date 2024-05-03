В России объем наличных в обращении вырос на 171,2 млрд рублей в апреле
Наличный денежный оборот в России в апреле 2024 г. вырос на 171,2 млрд руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.
«Рост в апреле объясняется повышением спроса на наличные перед майскими праздниками», – пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
При этом из-за высокой ключевой ставки годовой рост наличного денежного оборота снизился и составил 6,1% на 1 апреля 2024 г. против 12,3% в прошлом году.
Рост показателя в апреле был зафиксирован впервые с начала года. В марте объем наличных денежных средств снизился на 103 млрд руб., в феврале – на 24,7 млрд руб., в январе – на 540,2 млрд руб., что стало максимальным падением с марта 2022 г.
20 апреля ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт» сообщал, что средняя сумма одного снятия наличных денежных средств в банкоматах в России в I квартале 2024 г. выросла почти на 30% год к году и составила 40 943 руб.
В январе-марте 2023 г. средний чек снятия наличных через банкоматы составлял 31 864 руб. Средняя сумма пополнения счета через банкоматы в январе – марте 2024 г., в свою очередь, составила 11 338 руб. Годом ранее аналогичный показатель составлял 11 670 руб.
18 апреля Банк России сообщил, что наличный денежный оборот в России в 2023 г. составил 123,8 трлн руб., причем в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн руб., а выдано было 63,4 трлн руб.