В России объем наличных в обращении вырос на 171,2 млрд рублей в апреле

Рост показателя в апреле был зафиксирован впервые с начала года. В марте объем наличных денежных средств снизился на 103 млрд руб., в феврале – на 24,7 млрд руб., в январе – на 540,2 млрд руб., что стало максимальным падением с марта 2022 г.