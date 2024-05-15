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Банки РФ стали выдавать меньше автокредитов с низким первоначальным взносом

Ведомости

Российские банки сократили выдачу автокредитов с низким первоначальным взносом для физлиц в 2024 г., сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

В марте 2024 г. доля кредитов с первоначальным взносом менее 10% снизилась до 32,1% относительно объема выдач, что стало самым низким показателем с весны 2020 г. (более ранних данных нет).

В I квартале 2024 г. доля таких автокредитов в выдачах уменьшилась на 4,4 п. п. По данным агентства, в 2023 г. этот показатель менялся незначительно, а в отдельные месяцы превышал 40%.

Что касается доли автокредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%, то за I квартал этого года показатель увеличился примерно на 1 п. п., до 23,1%, в марте. На кредиты с первоначальным взносом более 20% в этом же месяце пришлось 44,8% от объема выдач (более высокое значение наблюдалось в апреле – июне 2020 г.).

26 апреля Набиуллина поясняла, что Банк России впервые вводит надбавки к коэффициентам риска по автокредитам, а также вновь повышает их по необеспеченным потребительским ссудам. Действовать они начнут с 1 июля. По данным Центробанка, автокредитование растет высокими темпами: в марте банки предоставили автокредитов на 224 млрд руб., что на 30,8% больше, чем месяцем ранее, и в 2,3 раза выше, чем в марте 2023 г. При этом рост задолженности по автокредитам на 1 апреля составил 53% в годовой динамике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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