Банки РФ стали выдавать меньше автокредитов с низким первоначальным взносом
В марте 2024 г. доля кредитов с первоначальным взносом менее 10% снизилась до 32,1% относительно объема выдач, что стало самым низким показателем с весны 2020 г. (более ранних данных нет).
В I квартале 2024 г. доля таких автокредитов в выдачах уменьшилась на 4,4 п. п. По данным агентства, в 2023 г. этот показатель менялся незначительно, а в отдельные месяцы превышал 40%.
Что касается доли автокредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%, то за I квартал этого года показатель увеличился примерно на 1 п. п., до 23,1%, в марте. На кредиты с первоначальным взносом более 20% в этом же месяце пришлось 44,8% от объема выдач (более высокое значение наблюдалось в апреле – июне 2020 г.).
26 апреля Набиуллина поясняла, что Банк России впервые вводит надбавки к коэффициентам риска по автокредитам, а также вновь повышает их по необеспеченным потребительским ссудам. Действовать они начнут с 1 июля. По данным Центробанка, автокредитование растет высокими темпами: в марте банки предоставили автокредитов на 224 млрд руб., что на 30,8% больше, чем месяцем ранее, и в 2,3 раза выше, чем в марте 2023 г. При этом рост задолженности по автокредитам на 1 апреля составил 53% в годовой динамике.