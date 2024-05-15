Банки РФ стали выдавать меньше автокредитов с низким первоначальным взносом

26 апреля Набиуллина поясняла, что Банк России впервые вводит надбавки к коэффициентам риска по автокредитам, а также вновь повышает их по необеспеченным потребительским ссудам. Действовать они начнут с 1 июля. По данным Центробанка, автокредитование растет высокими темпами: в марте банки предоставили автокредитов на 224 млрд руб., что на 30,8% больше, чем месяцем ранее, и в 2,3 раза выше, чем в марте 2023 г. При этом рост задолженности по автокредитам на 1 апреля составил 53% в годовой динамике.