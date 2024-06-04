Крупные банки начали объединять данные о счетах клиентов

Сейчас пилот тестируют сотрудники банков, до конца лета 2024 г. такая возможность появится более чем у 100 000 клиентов. Отмечается, что клиенты смогут не только совершать разные операции, но и анализировать свои доходы и расходы в рамках одного приложения. В будущем банки рассматривают расширение проекта и на юрлиц.