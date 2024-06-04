Крупные банки начали объединять данные о счетах клиентов
ВТБ и Альфа-банк запускают пилотный проект по внедрению стандарта открытого банкинга, который позволит банкам обмениваться данными клиентов, а клиентам видеть все свои счета и продукты в одном личном кабинете и совершать по ним операции. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.
Сейчас кредитные организации работают над архитектурой системы хранения и передачи данных, чтобы обеспечить их полную защиту при обмене. В октябре этого года участники фокус-группы двух банков смогут получить информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также видеть истории операций по ним в одном сервисе.
Аналогичный проект тестируют Сбербанк и «Тинькофф банк». Клиенты кредитных организаций смогут объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга. Передача данных предусматривает их криптографическую защиту, подчеркнули в «Сбере».
Сейчас пилот тестируют сотрудники банков, до конца лета 2024 г. такая возможность появится более чем у 100 000 клиентов. Отмечается, что клиенты смогут не только совершать разные операции, но и анализировать свои доходы и расходы в рамках одного приложения. В будущем банки рассматривают расширение проекта и на юрлиц.
Все четыре банка реализуют пилот на площадке «Ассоциации Финтех».
РБК пишет, что пилоты по обмену данными до конца 2024 г. планирует запустить и Газпромбанк. ПСБ и МКБ используют открытые API для обслуживания юрлиц. ПСБ планирует запустить пилот с двусторонним обменом данных о счетах юрлиц этой осенью, а МКБ – в IV квартале 2024 г.
В 2022 г. Банк России представил концепцию внедрения открытых API в финансах. Согласно инициативе, банки будут обмениваться данными о себе, счетах клиентов и продуктах. Для этого кредитные организации должны получить согласие клиента. Документы будут храниться на платформе коммерческих согласий на базе портала «Госуслуги», который сейчас разрабатывает Минцифры при участии ЦБ. Полный переход на открытые интерфейсы в финансовом секторе планируется с 2026 г.