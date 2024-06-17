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«Инвестпалата»: санкции против Мосбиржи не повлияют на обмен российских активов

Ведомости

Брокер «Инвестиционная палата» считает, что санкции США против Московской биржи и ее дочерних организаций не окажут влияния на обмен замороженных активов россиян. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Национальный расчетный депозитарий (НРД) еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС», – уточнил представитель «Инвестпалаты».

Перемещение иностранных ценных бумаг будет происходить внутри российской депозитарной инфраструктуры и в соответствии с нормативной базой российской юрисдикции. Покупатели-нерезиденты не взаимодействует с НРД напрямую ни на этапе выкупа, ни в последующем при переводе бумаг в иностранный депозитарий, заявил брокер.

Депозитарий не взимает комиссии за расчеты в рамках процедуры выкупа иностранных ценных бумаг. Роль НРД является технической и заключается в ведении учета операций. Расчеты денежными средствами при обмене будут происходить вне депозитария.

12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения, кроме Мосбиржи, попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. В связи с введением санкций США биржа объявила, что не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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