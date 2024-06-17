«Инвестпалата»: санкции против Мосбиржи не повлияют на обмен российских активов
Брокер «Инвестиционная палата» считает, что санкции США против Московской биржи и ее дочерних организаций не окажут влияния на обмен замороженных активов россиян. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Национальный расчетный депозитарий (НРД) еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС», – уточнил представитель «Инвестпалаты».
Перемещение иностранных ценных бумаг будет происходить внутри российской депозитарной инфраструктуры и в соответствии с нормативной базой российской юрисдикции. Покупатели-нерезиденты не взаимодействует с НРД напрямую ни на этапе выкупа, ни в последующем при переводе бумаг в иностранный депозитарий, заявил брокер.
Депозитарий не взимает комиссии за расчеты в рамках процедуры выкупа иностранных ценных бумаг. Роль НРД является технической и заключается в ведении учета операций. Расчеты денежными средствами при обмене будут происходить вне депозитария.
12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения, кроме Мосбиржи, попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. В связи с введением санкций США биржа объявила, что не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня.