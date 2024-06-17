«Инвестпалата»: санкции против Мосбиржи не повлияют на обмен российских активов

12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения, кроме Мосбиржи, попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. В связи с введением санкций США биржа объявила, что не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня.