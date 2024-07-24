UniCredit планирует снизить объем кредитования и депозитов в РФ до конца года

Согласно опубликованному отчету группы, чистая прибыль российского бизнеса UniCredit во II квартале достигла 116 млн евро. Это на 33% меньше показателя за аналогичный период прошлого года и на 45% меньше, чем в I квартале 2024 г. При этом в майской отчетности группы говорилось, что российский бизнес UniCredit за январь – март увеличил чистую прибыль более чем вдвое в годовом выражении, до 213 млн евро. Годом ранее чистая прибыль российского бизнеса группы составляла 99 млн евро.