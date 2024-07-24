UniCredit планирует снизить объем кредитования и депозитов в РФ до конца года
Итальянская группа UniCredit намерена до конца года существенно сократить свой бизнес в России, в частности, снизить объемы кредитования и депозитов, а также трансграничных платежей. Это следует из презентации компании, обратило внимание Frank Media.
Международные платежи должны составлять менее 8,5 млрд евро, кредиты за вычетом резервов – менее 1 млрд евро, а вклады – менее 2 млрд евро, говорится в документе.
Согласно опубликованному отчету группы, чистая прибыль российского бизнеса UniCredit во II квартале достигла 116 млн евро. Это на 33% меньше показателя за аналогичный период прошлого года и на 45% меньше, чем в I квартале 2024 г. При этом в майской отчетности группы говорилось, что российский бизнес UniCredit за январь – март увеличил чистую прибыль более чем вдвое в годовом выражении, до 213 млн евро. Годом ранее чистая прибыль российского бизнеса группы составляла 99 млн евро.
19 апреля агентство Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России. 7 июня председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российский регулятор не принимает никаких мер по ограничению деятельности местных банков с иностранным капиталом, поскольку они и так находятся под большим давлением. 1 июля Bloomberg сообщил, что группа UniCredit обратилась в высший суд Евросоюза общей юрисдикции для разъяснений по поводу требований сокращения присутствия в России от ЕЦБ.