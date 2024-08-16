Банки США блокируют счета клиентам при входе в личный кабинет из России

26 июля «Ведомости» писали, что под вторичные санкции США за связи с Россией с начала специальной военной операции и до конца первого полугодия 2024 г. подпали 494 компании из 57 стран. Основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам. Большинство компаний (378 юрлиц, 76,51%) относится к дружественным странам, не вводившим рестрикций против Москвы. Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в недружественных или вводивших антироссийские санкции государствах. В их список правительство России включило все 27 государств ЕС, Великобританию, Швейцарию, Норвегию, США, Канаду, Австралию, Японию, Южную Корею и ряд менее крупных стран.