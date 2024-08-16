Банки США блокируют счета клиентам при входе в личный кабинет из России
Попытку зайти в личный кабинет с территории России американские банки вычисляют по IP-адресу клиента. По словам старшего M&A-юриста ASB Consulting Group Дмитрия Дорошко, таких случаев было несколько, они фиксируются в течение последних полутора лет.
Наличие проблемы подтвердили и в коллегии адвокатов Pen & Paper. По словам старшего партнера коллегии Антона Именнова, блокировка счетов по IP-адресу стала лишь еще одним проявлением тенденции тяготения банков к overcompliance (чрезмерному соблюдению санкционных требований). В основном такие ситуации возникают в крупных американских банках, таких как Wells Fargo. Именнов также отметил, что под влиянием overcompliance оказались не только граждане России, но и американцы иранского происхождения.
Руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков пояснил, что основанием для блокировки счетов по российскому IP-адресу стал исполнительный приказ 14071 и разъяснения OFAC от марта 2022 г., запрещающие оказывать юридические и финансовые услуги людям, находящимся или проживающим в России.
При этом управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова сообщила РБК, что среди клиентов ее компании, находившихся в России и пользующихся услугами американских банков, таких случаев блокировки счетов не зафиксировано.
26 июля «Ведомости» писали, что под вторичные санкции США за связи с Россией с начала специальной военной операции и до конца первого полугодия 2024 г. подпали 494 компании из 57 стран. Основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам. Большинство компаний (378 юрлиц, 76,51%) относится к дружественным странам, не вводившим рестрикций против Москвы. Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в недружественных или вводивших антироссийские санкции государствах. В их список правительство России включило все 27 государств ЕС, Великобританию, Швейцарию, Норвегию, США, Канаду, Австралию, Японию, Южную Корею и ряд менее крупных стран.