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Банки США блокируют счета клиентам при входе в личный кабинет из России

Ведомости

Банки в США блокируют счета клиентов при попытках провести транзакции из России, сообщает РБК со ссылкой на опрошенных юристов.

Попытку зайти в личный кабинет с территории России американские банки вычисляют по IP-адресу клиента. По словам старшего M&A-юриста ASB Consulting Group Дмитрия Дорошко, таких случаев было несколько, они фиксируются в течение последних полутора лет.

Наличие проблемы подтвердили и в коллегии адвокатов Pen & Paper. По словам старшего партнера коллегии Антона Именнова, блокировка счетов по IP-адресу стала лишь еще одним проявлением тенденции тяготения банков к overcompliance (чрезмерному соблюдению санкционных требований). В основном такие ситуации возникают в крупных американских банках, таких как Wells Fargo. Именнов также отметил, что под влиянием overcompliance оказались не только граждане России, но и американцы иранского происхождения.

Руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков пояснил, что основанием для блокировки счетов по российскому IP-адресу стал исполнительный приказ 14071 и разъяснения OFAC от марта 2022 г., запрещающие оказывать юридические и финансовые услуги людям, находящимся или проживающим в России.

При этом управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова сообщила РБК, что среди клиентов ее компании, находившихся в России и пользующихся услугами американских банков, таких случаев блокировки счетов не зафиксировано.

26 июля «Ведомости» писали, что под вторичные санкции США за связи с Россией с начала специальной военной операции и до конца первого полугодия 2024 г. подпали 494 компании из 57 стран. Основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам. Большинство компаний (378 юрлиц, 76,51%) относится к дружественным странам, не вводившим рестрикций против Москвы. Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в недружественных или вводивших антироссийские санкции государствах. В их список правительство России включило все 27 государств ЕС, Великобританию, Швейцарию, Норвегию, США, Канаду, Австралию, Японию, Южную Корею и ряд менее крупных стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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