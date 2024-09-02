Freedom Bank возобновил переводы через «Золотую корону»

23 августа минфин США ввел новые санкции против российских предприятий в сфере электроники и производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также IT-компаний. В том числе ограничения коснулись Центра финансовых технологий (ЦФТ), являющегося разработчиком мобильного приложения для платежной системы «Золотая корона». 24 августа сообщалось, что с технической проблемой при переводе средств посредством системы «Золотая корона» столкнулись клиенты грузинских Bank of Georgia и TBC. Спустя три дня банки восстановили работу с сервисом после анализа санкций. 28 августа казахстанский Freedom Bank приостановил переводы средств посредством системы.