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Казахстанский Freedom Bank ограничил переводы через сервис «Золотая корона»

Ведомости

Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы средств посредством системы «Золотая корона», сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Банк ожидает «дополнительную информацию от данного партнера в целях проведения анализа». По итогам исследования будет принято решение о дальнейших шагах. Вместе с тем, штатную работу с «Золотой короной» продолжают Банк ЦентрКредит, Bereke Bank, Евразийский банк, Bank RBK, Нурбанк. При этом в финансовых организациях следят за развитием ситуации, отмечает издание.

23 августа минфин США ввел новые санкции против российских предприятий в сфере электроники и производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также IT-компаний. В том числе ограничения коснулись «Центра финансовых технологий» (ЦФТ), являющегося разработчиком мобильного приложения для платежной системы «Золотая корона».

24 августа сообщалось, что с технической проблемой при переводе средств посредством системы «Золотая корона» столкнулись клиенты грузинских Bank of Georgia и TBC. Спустя три дня банки восстановили работу с сервисом платежей «Золотая корона» после анализа санкций.

22 августа стало известно о приостановке денежных переводов через российские финансовые организации киргизскими банками «Айыл банк» и «Компаньон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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