Казахстанский Freedom Bank ограничил переводы через сервис «Золотая корона»

Банк ожидает «дополнительную информацию от данного партнера в целях проведения анализа». По итогам исследования будет принято решение о дальнейших шагах. Вместе с тем, штатную работу с «Золотой короной» продолжают Банк ЦентрКредит, Bereke Bank, Евразийский банк, Bank RBK, Нурбанк. При этом в финансовых организациях следят за развитием ситуации, отмечает издание.