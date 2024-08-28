Казахстанский Freedom Bank ограничил переводы через сервис «Золотая корона»
Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы средств посредством системы «Золотая корона», сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
Банк ожидает «дополнительную информацию от данного партнера в целях проведения анализа». По итогам исследования будет принято решение о дальнейших шагах. Вместе с тем, штатную работу с «Золотой короной» продолжают Банк ЦентрКредит, Bereke Bank, Евразийский банк, Bank RBK, Нурбанк. При этом в финансовых организациях следят за развитием ситуации, отмечает издание.
23 августа минфин США ввел новые санкции против российских предприятий в сфере электроники и производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также IT-компаний. В том числе ограничения коснулись «Центра финансовых технологий» (ЦФТ), являющегося разработчиком мобильного приложения для платежной системы «Золотая корона».
24 августа сообщалось, что с технической проблемой при переводе средств посредством системы «Золотая корона» столкнулись клиенты грузинских Bank of Georgia и TBC. Спустя три дня банки восстановили работу с сервисом платежей «Золотая корона» после анализа санкций.
22 августа стало известно о приостановке денежных переводов через российские финансовые организации киргизскими банками «Айыл банк» и «Компаньон».