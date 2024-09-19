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Четыре казахстанских банка не возобновили переводы через «Золотую корону»

Ведомости

Казахстанские Halyk Bank, Jusan Bank, RBK Bank и ForteBank не возобновили обслуживание переводов сервиса «Золотая корона». Об этом пишет BES.mеdia, опросившее банки.

В Halyk подчеркнули, что строго соблюдают международные санкции. В Jusan и RBK заявили, что доступны переводы только через SWIFT.

В ForteBank сообщили, что переводы через «Золотую корону» пока недоступны, но банк не отказался от сервиса окончательно. Сейчас кредитная организация проводит дополнительную проверку из-за появившейся информации о введении санкций против одного из партнеров «Золотой корона», по итогам которой будет принято решение о дальнейшей работе с сервисом.

23 августа минфин США ввел новые санкции против российских предприятий в сфере электроники и производителей беспилотников, а также IT-компаний. В частности, ограничения коснулись Центра финансовых технологий (ЦФТ) – разработчика мобильного приложения для платежной системы «Золотая корона». По состоянию на 19 сентября переводы через сервис доступны в «Центркредите», Bereke Bank, Евразийском банке, Freedom Bank, Нурбанке и Altyn Bank.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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