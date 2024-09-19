Четыре казахстанских банка не возобновили переводы через «Золотую корону»

В ForteBank сообщили, что переводы через «Золотую корону» пока недоступны, но банк не отказался от сервиса окончательно. Сейчас кредитная организация проводит дополнительную проверку из-за появившейся информации о введении санкций против одного из партнеров «Золотой корона», по итогам которой будет принято решение о дальнейшей работе с сервисом.