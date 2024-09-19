Четыре казахстанских банка не возобновили переводы через «Золотую корону»
Казахстанские Halyk Bank, Jusan Bank, RBK Bank и ForteBank не возобновили обслуживание переводов сервиса «Золотая корона». Об этом пишет BES.mеdia, опросившее банки.
В Halyk подчеркнули, что строго соблюдают международные санкции. В Jusan и RBK заявили, что доступны переводы только через SWIFT.
В ForteBank сообщили, что переводы через «Золотую корону» пока недоступны, но банк не отказался от сервиса окончательно. Сейчас кредитная организация проводит дополнительную проверку из-за появившейся информации о введении санкций против одного из партнеров «Золотой корона», по итогам которой будет принято решение о дальнейшей работе с сервисом.
23 августа минфин США ввел новые санкции против российских предприятий в сфере электроники и производителей беспилотников, а также IT-компаний. В частности, ограничения коснулись Центра финансовых технологий (ЦФТ) – разработчика мобильного приложения для платежной системы «Золотая корона». По состоянию на 19 сентября переводы через сервис доступны в «Центркредите», Bereke Bank, Евразийском банке, Freedom Bank, Нурбанке и Altyn Bank.