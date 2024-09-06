Система денежных переводов «Золотая корона» приостановила работу в Молдавии

Жители Молдавии больше не могут отправлять денежные переводы в Россию и получать их с помощью российской платежной системы «Золотая корона», пишет ТАСС. По данным агентства, в банках республики, которые еще на прошлой неделе работали с этой системой, заявили о приостановлении таких услуг на неопределенный срок. При этом на сайте «Золотой короны» нельзя выбрать Молдавию в качестве страны для отправки перевода, убедился корреспондент «Ведомостей».