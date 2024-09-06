Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Система денежных переводов «Золотая корона» приостановила работу в Молдавии

Ведомости

Жители Молдавии больше не могут отправлять денежные переводы в Россию и получать их с помощью российской платежной системы «Золотая корона», пишет ТАСС. По данным агентства, в банках республики, которые еще на прошлой неделе работали с этой системой, заявили о приостановлении таких услуг на неопределенный срок. При этом на сайте «Золотой короны» нельзя выбрать Молдавию в качестве страны для отправки перевода, убедился корреспондент «Ведомостей».

Эта платежная система оставалась последней, которая функционировала между Россией и Молдавией. Услуга онлайн-переводов через «Золотую корону» перестала работать в республике еще в мае, отмечает агентство, но переводы возможно было получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank. Теперь и такой возможности не осталось, пишет ТАСС.

При этом на сайте Eurocreditbank сообщалось 28 августа, что банк временно приостановил выдачу и отправку денежных переводов через «Золотую корону» в связи с «необходимыми операционными корректировками». В банке заверили, что делают все возможное для оперативного возобновления этой услуги.

23 августа минфин США ввел новые санкции против российских компаний. Ограничения коснулись Центра финансовых технологий (ЦФТ) – разработчика мобильного приложения для платежной системы «Золотая корона». 24 августа с технической проблемой при переводе средств посредством этой системы столкнулись клиенты грузинских Bank of Georgia и TBC. Спустя три дня банки восстановили работу с сервисом.

28 августа казахстанский Freedom Bank также приостановил переводы средств посредством системы. 2 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка сообщил о возобновлении обслуживания переводов сервиса «Золотая корона».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных