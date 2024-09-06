Система денежных переводов «Золотая корона» приостановила работу в Молдавии
Жители Молдавии больше не могут отправлять денежные переводы в Россию и получать их с помощью российской платежной системы «Золотая корона», пишет ТАСС. По данным агентства, в банках республики, которые еще на прошлой неделе работали с этой системой, заявили о приостановлении таких услуг на неопределенный срок. При этом на сайте «Золотой короны» нельзя выбрать Молдавию в качестве страны для отправки перевода, убедился корреспондент «Ведомостей».
Эта платежная система оставалась последней, которая функционировала между Россией и Молдавией. Услуга онлайн-переводов через «Золотую корону» перестала работать в республике еще в мае, отмечает агентство, но переводы возможно было получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank. Теперь и такой возможности не осталось, пишет ТАСС.
При этом на сайте Eurocreditbank сообщалось 28 августа, что банк временно приостановил выдачу и отправку денежных переводов через «Золотую корону» в связи с «необходимыми операционными корректировками». В банке заверили, что делают все возможное для оперативного возобновления этой услуги.
23 августа минфин США ввел новые санкции против российских компаний. Ограничения коснулись Центра финансовых технологий (ЦФТ) – разработчика мобильного приложения для платежной системы «Золотая корона». 24 августа с технической проблемой при переводе средств посредством этой системы столкнулись клиенты грузинских Bank of Georgia и TBC. Спустя три дня банки восстановили работу с сервисом.
28 августа казахстанский Freedom Bank также приостановил переводы средств посредством системы. 2 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка сообщил о возобновлении обслуживания переводов сервиса «Золотая корона».