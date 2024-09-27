Экспобанк готовится к присоединению «Хвоя банка»

21 июля 2022 г. Reuters писало, что HSBC заключила соглашение о продаже Экспобанку своего бизнеса в России. В конце октября 2023 г. HSBC прекратил оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из РФ и Белоруссии. 19 февраля был опубликован указ президента России Владимира Путина, разрешающий Экспобанку приобрести банк «Эйч-эс-би-си». 30 апреля в отчетности банка HSBC за I квартал сообщалось, что финансовая группа рассчитывает завершить запланированную продажу бизнеса в РФ во II квартале 2024 г.