Крымский РНКБ хочет выплатить дивиденды в 25 млрд рублей ВТБ

РНКБ вновь вошел в состав группы ВТБ в марте 2023 г. Это было одним из условий по покупке ВТБ «ФК Открытие» у Центробанка и его дочерних организаций. Рыночная стоимость 100% акций РНКБ для внесения в капитал ВТБ оценивалась в 48,4 млрд руб.