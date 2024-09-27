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Крымский РНКБ хочет выплатить дивиденды в 25 млрд рублей ВТБ

Ведомости

Крымский банк РНКБ хочет выплатить материнской ВТБ порядка 25 млрд руб. в качестве дивидендов, следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации. РНКБ вошел в состав группы ВТБ в марте 2023 г. благодаря дополнительному выпуску акций ВТБ.

Речь идет о прибыли РНКБ, в том числе за первую половину 2024 г. Прибыль в размере 12 млрд руб. за прошлый год также будет направлена ВТБ.

РНКБ вновь вошел в состав группы ВТБ в марте 2023 г. Это было одним из условий по покупке ВТБ «ФК Открытие» у Центробанка и его дочерних организаций. Рыночная стоимость 100% акций РНКБ для внесения в капитал ВТБ оценивалась в 48,4 млрд руб. 

Изначально сообщалось, что юридическое лицо РНКБ будет сохранено. При этом в начале июня председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ начинает интеграцию РНКБ, которая завершится в 2025 г. переходом банка под бренд ВТБ.

Крымский Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) был создан в 1990 г. как «Российский национальный банк». До 2014 г. его ключевым владельцем был Банк Москвы, которым с 2012 г. фактически стал владеть ВТБ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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