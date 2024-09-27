Крымский РНКБ хочет выплатить дивиденды в 25 млрд рублей ВТБ
Речь идет о прибыли РНКБ, в том числе за первую половину 2024 г. Прибыль в размере 12 млрд руб. за прошлый год также будет направлена ВТБ.
РНКБ вновь вошел в состав группы ВТБ в марте 2023 г. Это было одним из условий по покупке ВТБ «ФК Открытие» у Центробанка и его дочерних организаций. Рыночная стоимость 100% акций РНКБ для внесения в капитал ВТБ оценивалась в 48,4 млрд руб.
Изначально сообщалось, что юридическое лицо РНКБ будет сохранено. При этом в начале июня председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ начинает интеграцию РНКБ, которая завершится в 2025 г. переходом банка под бренд ВТБ.
Крымский Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) был создан в 1990 г. как «Российский национальный банк». До 2014 г. его ключевым владельцем был Банк Москвы, которым с 2012 г. фактически стал владеть ВТБ.