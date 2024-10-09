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Чистая прибыль «Сбера» выросла до 140,6 млрд рублей в сентябре

Ведомости

В сентябре 2024 г. чистая прибыль «Сбера» увеличилась до 140,6 млрд руб. – на 8% в годовом исчислении. Об этом говорится в опубликованных результатах ПАО «Сбербанк» по РСБУ за девять месяцев 2024 г.

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в сентябре 2024 г. устойчивая динамика финансовых результатов сентября, в основном, объясняется ростом чистых процентных доходов на фоне увеличения работающих активов и эффективном управлением расходами.

«В условиях высоких ставок в экономике и ужесточения требований регулятора мы видим снижение спроса как со стороны корпоративных клиентов, так и розничных, что привело к замедлению роста кредитования», – отметил Греф.

Корпоративный кредитный портфель банка вырос на 1,9% за месяц в реальном выражении и превысил 26,6 трлн руб., а розничный – на 0,9% до 17,3 трлн руб. Совокупный кредитный портфель приблизился к 44 трлн руб.

За девять месяцев чистая прибыль «Сбера» выросла на 5,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив 1,2 трлн руб. при рентабельности капитала 23,9%.

С начала года число розничных клиентов увеличилось на 1 млн человек – до 109,5 млн. Услугами «Сбера» пользуются 3,2 млн компаний. Средства физлиц превысили 26,1 трлн руб., а средства юрлиц составили 12,4 трлн.

В 2023 г. Сбербанк заработал рекордные 1,5 трлн руб. по российским стандартам бухучета, обеспечив почти половину чистой прибыли всего сектора. В январе «Ведомости» писали, что сумма почти в пять раз превышает скромные 300 млрд руб. за кризисный 2022 г. и на 21% больше предыдущего максимума на уровне 1,24 трлн руб. в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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