Чистая прибыль «Сбера» выросла до 140,6 млрд рублей в сентябре

В 2023 г. Сбербанк заработал рекордные 1,5 трлн руб. по российским стандартам бухучета, обеспечив почти половину чистой прибыли всего сектора. В январе «Ведомости» писали, что сумма почти в пять раз превышает скромные 300 млрд руб. за кризисный 2022 г. и на 21% больше предыдущего максимума на уровне 1,24 трлн руб. в 2021 г.