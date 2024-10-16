БКС и Т-банк получили от Бельгии отказ в разблокировке активов

Заявка «БКС Мир инвестиций» на массовую разблокировку активов клиентов брокера была подана еще в конце 2022 г. По словам собеседника агентства, отказ уже обжалован, ожидается ответ. Брокер делает все возможное для того, чтобы активы клиентов были разблокированы, в том числе пользуется помощью зарубежных консультантов.