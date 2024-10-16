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БКС и Т-банк получили от Бельгии отказ в разблокировке активов

Ведомости

Казначейство Бельгии отказало брокеру «БКС Мир инвестиций» и Т-банку в разблокировке активов, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза в отношении Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей БКС и Т-банка.

Заявка «БКС Мир инвестиций» на массовую разблокировку активов клиентов брокера была подана еще в конце 2022 г. По словам собеседника агентства, отказ уже обжалован, ожидается ответ. Брокер делает все возможное для того, чтобы активы клиентов были разблокированы, в том числе пользуется помощью зарубежных консультантов.

Представитель Т-банка отметил, что бельгийское казначейство отказало в разблокировке собственных активов финансовой организации. На запрос банка о том, распространяется ли отказ на заблокированные активы клиентов, ответа пока не поступило.

В мае Казначейство Бельгии отказало FinEx Capital Management (FCM) в разблокировке и переводе из Национального расчетного депозитария (НРД) акций фондов ETF, замороженных в рамках санкций ЕС. Тогда же отказ Казначейства Бельгии в выдаче лицензии на разблокировку клиентских активов получил ВТБ. По данным РБК, отказы по своим заявкам также получили «Цифра брокер», УК «Альфа-капитал» и «Т-страхование».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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