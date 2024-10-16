БКС и Т-банк получили от Бельгии отказ в разблокировке активов
Заявка «БКС Мир инвестиций» на массовую разблокировку активов клиентов брокера была подана еще в конце 2022 г. По словам собеседника агентства, отказ уже обжалован, ожидается ответ. Брокер делает все возможное для того, чтобы активы клиентов были разблокированы, в том числе пользуется помощью зарубежных консультантов.
Представитель Т-банка отметил, что бельгийское казначейство отказало в разблокировке собственных активов финансовой организации. На запрос банка о том, распространяется ли отказ на заблокированные активы клиентов, ответа пока не поступило.
В мае Казначейство Бельгии отказало FinEx Capital Management (FCM) в разблокировке и переводе из Национального расчетного депозитария (НРД) акций фондов ETF, замороженных в рамках санкций ЕС. Тогда же отказ Казначейства Бельгии в выдаче лицензии на разблокировку клиентских активов получил ВТБ. По данным РБК, отказы по своим заявкам также получили «Цифра брокер», УК «Альфа-капитал» и «Т-страхование».