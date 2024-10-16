«Известия»: механизм «второй руки» можно будет задействовать через допсоглашение
Законопроект о механизме «второй руки», позволяющем клиентам назначить себе помощника, могут изменить ко второму чтению, пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Банку России. Предполагается, что вместо доверенности появится дополнительное соглашение к договору.
ЦБ рекомендовал банкам внедрить сервис «второй руки» еще в августе 2021 г. Предполагалось, что это лицо будет получать уведомления об операциях, которые собирается совершить клиент, подтверждать или отклонять их в течение как минимум 12 часов. В мае этого года соответствующий законопроект был принят в первом чтении.
В нынешней редакции документа присутствует требование составления доверенности для «второй руки». Издание пишет, что по новой версии клиент сможет привлечь доверенное лицо для подтверждения своих переводов без оформления доверенности, а подписав дополнительное соглашение к договору.
«Вторая рука» – механизм, позволяющий защитить от мошенников маломобильных граждан, включая пенсионеров и инвалидов. Для них назначаются доверенные лица, проверяющие операции, которые собирается совершить клиент.
Генпрокурор России Игорь Краснов в июне сообщил, что больше половины операторов связи (700 из 1300) уже ввели блокировку звонков от мошенников. В начале июня ТАСС со ссылкой на источник писал, что Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами, в том числе блокировку всех звонков из-за границы по умолчанию. При этом предлагается оставить возможность выбора для абонента, принимать такие звонки или нет.
28 июня ЦБ сообщил, что мошенники начали красть данные по схеме с перерасчетом пенсии. Злоумышленники приглашают жертв на консультацию в МФЦ или Социальный фонд России (СФР), но для записи на прием требуют от человека назвать данные паспорта, СНИЛС, ИНН и озвучить код из смс. После этого мошенники получают доступ к «Госуслугам» клиента и оформляют на жертву кредит или заем.