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«Известия»: механизм «второй руки» можно будет задействовать через допсоглашение

Ведомости

Законопроект о механизме «второй руки», позволяющем клиентам назначить себе помощника, могут изменить ко второму чтению, пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Банку России. Предполагается, что вместо доверенности появится дополнительное соглашение к договору.

ЦБ рекомендовал банкам внедрить сервис «второй руки» еще в августе 2021 г. Предполагалось, что это лицо будет получать уведомления об операциях, которые собирается совершить клиент, подтверждать или отклонять их в течение как минимум 12 часов. В мае этого года соответствующий законопроект был принят в первом чтении.

В нынешней редакции документа присутствует требование составления доверенности для «второй руки». Издание пишет, что по новой версии клиент сможет привлечь доверенное лицо для подтверждения своих переводов без оформления доверенности, а подписав дополнительное соглашение к договору.

«Вторая рука» – механизм, позволяющий защитить от мошенников маломобильных граждан, включая пенсионеров и инвалидов. Для них назначаются доверенные лица, проверяющие операции, которые собирается совершить клиент.

Генпрокурор России Игорь Краснов в июне сообщил, что больше половины операторов связи (700 из 1300) уже ввели блокировку звонков от мошенников. В начале июня ТАСС со ссылкой на источник писал, что Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами, в том числе блокировку всех звонков из-за границы по умолчанию. При этом предлагается оставить возможность выбора для абонента, принимать такие звонки или нет.

28 июня ЦБ сообщил, что мошенники начали красть данные по схеме с перерасчетом пенсии. Злоумышленники приглашают жертв на консультацию в МФЦ или Социальный фонд России (СФР), но для записи на прием требуют от человека назвать данные паспорта, СНИЛС, ИНН и озвучить код из смс. После этого мошенники получают доступ к «Госуслугам» клиента и оформляют на жертву кредит или заем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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