«Известия»: механизм «второй руки» можно будет задействовать через допсоглашение

Генпрокурор России Игорь Краснов в июне сообщил, что больше половины операторов связи (700 из 1300) уже ввели блокировку звонков от мошенников. В начале июня ТАСС со ссылкой на источник писал, что Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами, в том числе блокировку всех звонков из-за границы по умолчанию. При этом предлагается оставить возможность выбора для абонента, принимать такие звонки или нет.