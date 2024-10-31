«Коммерсантъ»: около 30% кредиток остаются неактивными
Около 30% от всех кредитных карт в России не активируются клиентами в перспективе трех месяцев после выдачи банком. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
23 октября издание со ссылкой на ОКБ привело данные о числе выданных кредиток – в сентябре банки выдали 1,96 млн карт с общим лимитом 251,36 млрд руб. Таким образом, невостребованный лимит можно оценить более чем в 75 млрд руб., а в пересчете на год – почти в 1 трлн руб., указывает газета.
Последние годы Банк России ужесточает регулирование сегмента необеспеченных кредитов. Кредитные организации обязаны по установленным лимитам формировать резервы в полном объеме, отмечается в материале.
На фоне этого банки вводят ограничения на выдачу кредиток. ВТБ в начале октября ввел временный запрет на получение более чем одной кредитной карты на клиента. В Т-банке можно открыть только одну карту одной программы лояльности, в Альфа-банке – одну или две кредитные карты. Сбербанк предоставляет только одну кредитку.
25 октября совет директоров Банка России на заседании решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Такого решения ожидали только шесть из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых. На заседании совет директоров Банка России рассматривал три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%.