«Коммерсантъ»: около 30% кредиток остаются неактивными

На фоне этого банки вводят ограничения на выдачу кредиток. ВТБ в начале октября ввел временный запрет на получение более чем одной кредитной карты на клиента. В Т-банке можно открыть только одну карту одной программы лояльности, в Альфа-банке – одну или две кредитные карты. Сбербанк предоставляет только одну кредитку.