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«Коммерсантъ»: около 30% кредиток остаются неактивными

Ведомости

Около 30% от всех кредитных карт в России не активируются клиентами в перспективе трех месяцев после выдачи банком. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

23 октября издание со ссылкой на ОКБ привело данные о числе выданных кредиток – в сентябре банки выдали 1,96 млн карт с общим лимитом 251,36 млрд руб. Таким образом, невостребованный лимит можно оценить более чем в 75 млрд руб., а в пересчете на год – почти в 1 трлн руб., указывает газета.

Последние годы Банк России ужесточает регулирование сегмента необеспеченных кредитов. Кредитные организации обязаны по установленным лимитам формировать резервы в полном объеме, отмечается в материале.

На фоне этого банки вводят ограничения на выдачу кредиток. ВТБ в начале октября ввел временный запрет на получение более чем одной кредитной карты на клиента. В Т-банке можно открыть только одну карту одной программы лояльности, в Альфа-банке – одну или две кредитные карты. Сбербанк предоставляет только одну кредитку.

25 октября совет директоров Банка России на заседании решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Такого решения ожидали только шесть из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых. На заседании совет директоров Банка России рассматривал три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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