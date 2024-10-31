«Скоринг бюро»: в РФ объем просроченных ипотечных кредитов за год вырос на 37%

В мае «Ведомости» на основе данных Банка России писали, что темпы прироста объема просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2024 г. значительно ускорились по сравнению с аналогичным периодом год назад: за январь – март просрочка выросла на 6% и достигла 61,8 млрд руб., тогда как годом ранее показатель прибавил 1,18% до 56,1 млрд руб. В первых кварталах 2021 и 2022 гг. объем просрочки в ипотеке уменьшался – на 1,07% (71 млрд руб.) и 4% (57,1 млрд руб.) соответственно. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич также говорил «Ведомостям», что увеличение объемов просроченной задолженности по ипотеке является результатом активного роста портфеля с 2020 г., в том числе за счет выдачи кредитов по льготным программам.