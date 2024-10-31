«Скоринг бюро»: в РФ объем просроченных ипотечных кредитов за год вырос на 37%
В России объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам увеличился за год на 37%. Сумма таких обязательств на конец сентября достигла максимума в 136 млрд руб. Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро» пишут «Известия».
В статистику попали долги, которые граждане не обслуживают свыше трех месяцев. Показатель просрочки стал активно расти с начала этого года. До этого объем долгов по ссудам на жилье сохранялся в пределах 95–99 млрд руб., говорится в материалах «Скоринг бюро». Количество займов, по которым люди перестали платить, достигло 52 200 в сентябре против 47 800 в январе.
Как пояснил «Известиям» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, причины роста абсолютной суммы просрочек по ипотеке – в «вызревании» проблемной задолженности по выданным в 2021–2023 гг. рекордным объемам кредитов.
В мае «Ведомости» на основе данных Банка России писали, что темпы прироста объема просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2024 г. значительно ускорились по сравнению с аналогичным периодом год назад: за январь – март просрочка выросла на 6% и достигла 61,8 млрд руб., тогда как годом ранее показатель прибавил 1,18% до 56,1 млрд руб. В первых кварталах 2021 и 2022 гг. объем просрочки в ипотеке уменьшался – на 1,07% (71 млрд руб.) и 4% (57,1 млрд руб.) соответственно. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич также говорил «Ведомостям», что увеличение объемов просроченной задолженности по ипотеке является результатом активного роста портфеля с 2020 г., в том числе за счет выдачи кредитов по льготным программам.