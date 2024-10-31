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«Скоринг бюро»: в РФ объем просроченных ипотечных кредитов за год вырос на 37%

Ведомости

В России объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам увеличился за год на 37%. Сумма таких обязательств на конец сентября достигла максимума в 136 млрд руб. Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро» пишут «Известия».

В статистику попали долги, которые граждане не обслуживают свыше трех месяцев. Показатель просрочки стал активно расти с начала этого года. До этого объем долгов по ссудам на жилье сохранялся в пределах 95–99 млрд руб., говорится в материалах «Скоринг бюро». Количество займов, по которым люди перестали платить, достигло 52 200 в сентябре против 47 800 в январе.

Как пояснил «Известиям» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, причины роста абсолютной суммы просрочек по ипотеке – в «вызревании» проблемной задолженности по выданным в 2021–2023 гг. рекордным объемам кредитов.

В мае «Ведомости» на основе данных Банка России писали, что темпы прироста объема просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2024 г. значительно ускорились по сравнению с аналогичным периодом год назад: за январь – март просрочка выросла на 6% и достигла 61,8 млрд руб., тогда как годом ранее показатель прибавил 1,18% до 56,1 млрд руб. В первых кварталах 2021 и 2022 гг. объем просрочки в ипотеке уменьшался – на 1,07% (71 млрд руб.) и 4% (57,1 млрд руб.) соответственно. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич также говорил «Ведомостям», что увеличение объемов просроченной задолженности по ипотеке является результатом активного роста портфеля с 2020 г., в том числе за счет выдачи кредитов по льготным программам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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