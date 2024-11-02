Райффайзенбанк назвал ошибкой сообщение о продаже валюты в банкоматах

«Технически банкоматы предназначены для работы только с рублями, и вопрос возвращения операций с валютой находился в процессе проработки с учетом всех ограничений, но процесс был остановлен. Таким образом, информация о проведении "пилота" не предназначалась для широкого круга клиентов и появилась с опережением в результате технической ошибки», – говорится в сообщении.