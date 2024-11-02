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Райффайзенбанк назвал ошибкой сообщение о продаже валюты в банкоматах

Ведомости

Информация от Райффайзенбанка о том, что он начал тестировать продажу наличной валюты в банкоматах, появилась в результате технической ошибки, сейчас такой «пилот» не проводится. Об этом сообщается на сайте организации.

«Технически банкоматы предназначены для работы только с рублями, и вопрос возвращения операций с валютой находился в процессе проработки с учетом всех ограничений, но процесс был остановлен. Таким образом, информация о проведении "пилота" не предназначалась для широкого круга клиентов и появилась с опережением в результате технической ошибки», – говорится в сообщении.

В организации также принесли извинения за «недоразумение» и напомнили, что обмен валют доступен в онлайн-банке или мобильном приложении «Райффайзен онлайн», а покупка – в клиентских офисах.

1 ноября Райффайзенбанк на своем сайте сообщил, что запустил услугу по покупке наличных долларов через банкоматы. Пояснялось, что их можно приобрести только с пластиковой карты «Мир» Райффайзенбанка. Услуга доступна в банкоматах Москвы по пяти адресам, говорилось в сообщении. Сейчас эта информация на сайте Райффайзенбанка отсутствует.

15 августа Райффайзенбанк объявил, что перестанет совершать исходящие переводы в валюте для физлиц со 2 сентября 2024 г. РБК со ссылкой на оборотную ведомость кредитной организации сообщал 24 сентября, что клиенты банка в августе вывели со счетов 121,1 млрд руб. Отток оказался максимальным с мая 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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