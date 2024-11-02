Райффайзенбанк назвал ошибкой сообщение о продаже валюты в банкоматах
Информация от Райффайзенбанка о том, что он начал тестировать продажу наличной валюты в банкоматах, появилась в результате технической ошибки, сейчас такой «пилот» не проводится. Об этом сообщается на сайте организации.
«Технически банкоматы предназначены для работы только с рублями, и вопрос возвращения операций с валютой находился в процессе проработки с учетом всех ограничений, но процесс был остановлен. Таким образом, информация о проведении "пилота" не предназначалась для широкого круга клиентов и появилась с опережением в результате технической ошибки», – говорится в сообщении.
В организации также принесли извинения за «недоразумение» и напомнили, что обмен валют доступен в онлайн-банке или мобильном приложении «Райффайзен онлайн», а покупка – в клиентских офисах.
1 ноября Райффайзенбанк на своем сайте сообщил, что запустил услугу по покупке наличных долларов через банкоматы. Пояснялось, что их можно приобрести только с пластиковой карты «Мир» Райффайзенбанка. Услуга доступна в банкоматах Москвы по пяти адресам, говорилось в сообщении. Сейчас эта информация на сайте Райффайзенбанка отсутствует.
15 августа Райффайзенбанк объявил, что перестанет совершать исходящие переводы в валюте для физлиц со 2 сентября 2024 г. РБК со ссылкой на оборотную ведомость кредитной организации сообщал 24 сентября, что клиенты банка в августе вывели со счетов 121,1 млрд руб. Отток оказался максимальным с мая 2023 г.