Акционеры Экспобанка приняли решение о присоединении «Хвоя банка»
На общем собрании акционеров Экспобанка было принято решение о присоединении к финансовой организации ООО «Хвоя банк». Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
«Принято решение: утвердить договор о присоединении ООО «Хвоя банк» к АО «Экспобанк» и предоставить право подписания договора о присоединении председателю правления АО «Экспобанк» Нифонтову Кириллу Владимировичу», – говорится в сообщении.
Экспобанк закрыл сделку по покупке 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» у HSBC Europe B.V. в конце мая. Тогда было отмечено, что дочерняя компания получит новое название. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» переименовали в «Хвоя банк» после продажи.
В июле 2022 г. Reuters сообщил, что HSBC заключил договор о продаже Экспобанку своего бизнеса в России. В конце октября 2023 г. HSBC прекратил оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из РФ и Белоруссии. В феврале президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий Экспобанку приобрести банк «Эйч-эс-би-си». 30 апреля в отчетности банка HSBC за I квартал сообщалось, что финансовая группа рассчитывает завершить запланированную продажу бизнеса в РФ во II квартале 2024 г.