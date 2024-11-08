Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Акционеры Экспобанка приняли решение о присоединении «Хвоя банка»

Ведомости

На общем собрании акционеров Экспобанка было принято решение о присоединении к финансовой организации ООО «Хвоя банк». Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Принято решение: утвердить договор о присоединении ООО «Хвоя банк» к АО «Экспобанк» и предоставить право подписания договора о присоединении председателю правления АО «Экспобанк» Нифонтову Кириллу Владимировичу», – говорится в сообщении.

Экспобанк закрыл сделку по покупке 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» у HSBC Europe B.V. в конце мая. Тогда было отмечено, что дочерняя компания получит новое название. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» переименовали в «Хвоя банк» после продажи.

В июле 2022 г. Reuters сообщил, что HSBC заключил договор о продаже Экспобанку своего бизнеса в России. В конце октября 2023 г. HSBC прекратил оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из РФ и Белоруссии. В феврале президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий Экспобанку приобрести банк «Эйч-эс-би-си». 30 апреля в отчетности банка HSBC за I квартал сообщалось, что финансовая группа рассчитывает завершить запланированную продажу бизнеса в РФ во II квартале 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных