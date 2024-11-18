Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня на 19 ноября
Банк России понизил официальный курс доллара США на 19 ноября на 5 коп. до 99,943 руб., сообщается на сайте регулятора.
Курс евро на 19 ноября также понижен почти на 25 коп. до 105,4606 руб., а курс юаня станет меньше на 3,95 коп. – 13,7597 руб.
По данным на 18 ноября, курс доллара составляет 99,9971 руб., евро – 105,7072 руб., юаня – 13,7992 руб.
14 ноября курс доллара на международном рынке Forex впервые за год превысил отметку в 100 руб. По данным Investing.com, порог был преодолен в 15:15 мск, цена сделки составила 100,2 руб. за доллар.
В июне 2024 г. США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро. Курсы этих валют устанавливаются на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.