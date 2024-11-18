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Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня на 19 ноября

Ведомости

Банк России понизил официальный курс доллара США на 19 ноября на 5 коп. до 99,943 руб., сообщается на сайте регулятора.

Курс евро на 19 ноября также понижен почти на 25 коп. до 105,4606 руб., а курс юаня станет меньше на 3,95 коп. – 13,7597 руб.

По данным на 18 ноября, курс доллара составляет 99,9971 руб., евро – 105,7072 руб., юаня – 13,7992 руб.

14 ноября курс доллара на международном рынке Forex впервые за год превысил отметку в 100 руб. По данным Investing.com, порог был преодолен в 15:15 мск, цена сделки составила 100,2 руб. за доллар.

В июне 2024 г. США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро. Курсы этих валют устанавливаются на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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