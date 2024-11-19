РБК: китайские банки создали черные списки юридических адресов
Крупные китайские банки, в частности, Chouzhou Commercial и Bank of China, создали черные списки юридических адресов подсанкционных компаний. В случае если адрес клиента совпадает с данными из списка, для него ограничивают использование счетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов, специализирующиеся на расчетах с КНР.
С этими мерами уже столкнулись компании, прописанные в Гонконге, Турции, России, однако список юрисдикций может расширяться. По данным экспертов издания, ограничения на основании адреса регистрации для неподсанкционных компаний стали приобретать массовый характер.
Международные стандарты предполагают, что регистрация компании по тому же адресу, что и у организации под санкциями, считается тревожным сигналом. Контрагентам необходимо проводить тщательную проверку, чтобы удостовериться, что данная компания действительно не работает в интересах субъекта санкций, подчеркивает советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. Такой подход нашел отражение в рекомендациях Бюро промышленности и безопасности США (BIS), которые позже были включены в регламент BIS от 12 июня 2024 г., корректирующий правила экспортного контроля в контексте санкций. Похожие нормы также присутствуют в обновленных инструкциях координационной группы G7 по мониторингу соблюдения санкций (Enforcement Coordination Mechanism), направленных на предотвращение обходных путей для санкций и норм экспортного регулирования.
В июле участники финансового рынка пожаловались, что китайские банки стали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях. Проблемы с переводами в Китай из России начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК. Ситуация обострилась в июне 2024 г., когда США расширили определение «военно-промышленный комплекс РФ», включив в него крупные российские банки.