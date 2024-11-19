РБК: китайские банки создали черные списки юридических адресов

Международные стандарты предполагают, что регистрация компании по тому же адресу, что и у организации под санкциями, считается тревожным сигналом. Контрагентам необходимо проводить тщательную проверку, чтобы удостовериться, что данная компания действительно не работает в интересах субъекта санкций, подчеркивает советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. Такой подход нашел отражение в рекомендациях Бюро промышленности и безопасности США (BIS), которые позже были включены в регламент BIS от 12 июня 2024 г., корректирующий правила экспортного контроля в контексте санкций. Похожие нормы также присутствуют в обновленных инструкциях координационной группы G7 по мониторингу соблюдения санкций (Enforcement Coordination Mechanism), направленных на предотвращение обходных путей для санкций и норм экспортного регулирования.