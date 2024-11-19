Путин объяснил закон о майнинге нехваткой электричества в профицитных регионах
Президент России Владимир Путин прокомментировал принятие закона о майнинге криптовалют, отметив нехватку электричества в профицитных регионах. Об этом глава государства упомянул в ходе встречи с лидером фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексеем Нечаевым.
Нечаев поблагодарил президента за поддержку закона о майнинге, отметив, что правительство одобрило инициативу.
«В профицитных регионах не хватает электричества уже», – ответил Путин.
19 ноября правительственная комиссия по развитию электроэнергетики одобрила запрет майнинга криптовалюты в ряде российских регионов. Ограничение планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 г., они коснутся Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятии и Забайкальского края. Кроме того, предполагается ограничение майнинга на территориях Дагестана, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
1 ноября кабмин утвердил требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры. Майнингом криптовалют смогут заниматься индивидуальные предприниматели и организации после включения их в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Люди, не имеющие статуса ИП, смогут заниматься майнингом с соблюдением лимитов энергопотребления: 6000 киловатт-часов в месяц. Сообщалось, что при возникновении риска дефицита электроэнергии в отдельных регионах или на отдельных территориях могут ограничивать майнинг криптовалют на определенный срок. Решение об этом будет принимать кабмин.
8 августа Путин подписал закон, легализующий в России деятельность по добыче криптовалют. Согласно документу, майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты. 25 октября глава государства подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты, который передает контроль за реестром майнеров от Минцифры к ФНС. Ведомство сможет исключать компании из реестра майнеров за нарушения в течение одного года.