Путин объяснил закон о майнинге нехваткой электричества в профицитных регионах

1 ноября кабмин утвердил требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры. Майнингом криптовалют смогут заниматься индивидуальные предприниматели и организации после включения их в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Люди, не имеющие статуса ИП, смогут заниматься майнингом с соблюдением лимитов энергопотребления: 6000 киловатт-часов в месяц. Сообщалось, что при возникновении риска дефицита электроэнергии в отдельных регионах или на отдельных территориях могут ограничивать майнинг криптовалют на определенный срок. Решение об этом будет принимать кабмин.