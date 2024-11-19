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Путин объяснил закон о майнинге нехваткой электричества в профицитных регионах

Ведомости

Президент России Владимир Путин прокомментировал принятие закона о майнинге криптовалют, отметив нехватку электричества в профицитных регионах. Об этом глава государства упомянул в ходе встречи с лидером фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексеем Нечаевым.

Нечаев поблагодарил президента за поддержку закона о майнинге, отметив, что правительство одобрило инициативу.

«В профицитных регионах не хватает электричества уже», – ответил Путин. 

19 ноября правительственная комиссия по развитию электроэнергетики одобрила запрет майнинга криптовалюты в ряде российских регионов. Ограничение планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 г., они коснутся Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятии и Забайкальского края. Кроме того, предполагается ограничение майнинга на территориях Дагестана, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

1 ноября кабмин утвердил требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры. Майнингом криптовалют смогут заниматься индивидуальные предприниматели и организации после включения их в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Люди, не имеющие статуса ИП, смогут заниматься майнингом с соблюдением лимитов энергопотребления: 6000 киловатт-часов в месяц. Сообщалось, что при возникновении риска дефицита электроэнергии в отдельных регионах или на отдельных территориях могут ограничивать майнинг криптовалют на определенный срок. Решение об этом будет принимать кабмин.

8 августа Путин подписал закон, легализующий в России деятельность по добыче криптовалют. Согласно документу, майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты. 25 октября глава государства подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты, который передает контроль за реестром майнеров от Минцифры к ФНС. Ведомство сможет исключать компании из реестра майнеров за нарушения в течение одного года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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