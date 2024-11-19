Курск биткойна превысил $93 800 и обновил исторический максимум
Стоимость биткойна превысила $93 800, таким образом обновив исторический рекорд, следует из данных криптобиржи Binance. По информации на 22:30 мск, цена криптовалюты замедлила рост и достигла уровня $93 512.
13 ноября курс биткойна впервые превысил $90 000. Рост криптовалюты наблюдается после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Республиканец, в частности, пообещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. Трамп в ходе предвыборной гонки также неоднократно заявлял о планах поддержать растущую криптоиндустрию.
Биткойн, или Bitcoin, – полностью виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны не выпускаются централизованно, их создают сами пользователи с помощью специального софта, этот процесс называется майнинг (добыча). Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.