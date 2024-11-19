Курск биткойна превысил $93 800 и обновил исторический максимум

Биткойн, или Bitcoin, – полностью виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны не выпускаются централизованно, их создают сами пользователи с помощью специального софта, этот процесс называется майнинг (добыча). Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.