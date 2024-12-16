В Никарагуа сообщили о работе по налаживанию выпуска карт «Мир»
Россия и Никарагуа в рамках двусторонней межправительственной комиссии работают над созданием сети банкоматов, которые будут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом заявил «Известиям» спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо.
«Мы надеемся продвинуться в течение 2025 г. в том, чтобы создать целую сеть такого рода банкоматов в столице Манагуа, а также в других важных городах нашей страны, чтобы упростить ситуацию для российских граждан. В будущем мы также можем начать выпускать карты «Мир» в Никарагуа», – уточнил он.
Спецпредставитель указал на важность выпуска карт, поскольку это поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен стран.
В июне 2023 г. Лауреано Ортега Мурильо указал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на заинтересованность Никарагуа в подключении к платежной системе «Мир». По его словам, власти страны сейчас очень сильно заинтересованы в использовании альтернативных путей, в использовании рублей. Республика находится в поиске новых возможностей для того, чтобы «идти по направлению дедолларизации».
13 ноября 2024 г. председатель центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что карты «Мир» начнут работать на иранской территории с января 2025 г. В январе карты «Мир» начнут приниматься в банкоматах Ирана. К концу следующего года российские карты можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж в стране.