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В Никарагуа сообщили о работе по налаживанию выпуска карт «Мир»

Ведомости

Россия и Никарагуа в рамках двусторонней межправительственной комиссии работают над созданием сети банкоматов, которые будут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом заявил «Известиям» спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо.

«Мы надеемся продвинуться в течение 2025 г. в том, чтобы создать целую сеть такого рода банкоматов в столице Манагуа, а также в других важных городах нашей страны, чтобы упростить ситуацию для российских граждан. В будущем мы также можем начать выпускать карты «Мир» в Никарагуа», – уточнил он.

Спецпредставитель указал на важность выпуска карт, поскольку это поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен стран.

В июне 2023 г. Лауреано Ортега Мурильо указал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на заинтересованность Никарагуа в подключении к платежной системе «Мир». По его словам, власти страны сейчас очень сильно заинтересованы в использовании альтернативных путей, в использовании рублей. Республика находится в поиске новых возможностей для того, чтобы «идти по направлению дедолларизации».

13 ноября 2024 г. председатель центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что карты «Мир» начнут работать на иранской территории с января 2025 г. В январе карты «Мир» начнут приниматься в банкоматах Ирана. К концу следующего года российские карты можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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