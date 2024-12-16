В Никарагуа сообщили о работе по налаживанию выпуска карт «Мир»

«Мы надеемся продвинуться в течение 2025 г. в том, чтобы создать целую сеть такого рода банкоматов в столице Манагуа, а также в других важных городах нашей страны, чтобы упростить ситуацию для российских граждан. В будущем мы также можем начать выпускать карты «Мир» в Никарагуа», – уточнил он.