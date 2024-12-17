ВТБ повысил ставки по краткосрочным вкладам
ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам на три и шесть месяцев до 24% годовых при выплате процентов в конце срока. Повышение связано с ожидаемым повышением ключевой ставки. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба банка.
Для новых клиентов и новых для банка денег максимальная ставка по вкладам на три месяца увеличена до 23,7% годовых, на шесть месяцев – до 24% годовых. Для текущих клиентов максимальная ставка по вкладу на три месяца составит 22,1% (для клиентов массовой розницы), 22,6% (для «Привилегии») и 22,7% годовых (для клиентов Private banking).
При полугодовом вкладе текущие клиенты получат ставку до 22,4% (для клиентов массовой розницы), до 22,9% (для «Привилегии») и до 23,0% годовых (для клиентов Private banking).
Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают, что совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании 20 декабря повысит ключевую ставку. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта (п. п.) с 21 до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, из них трое закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист прогнозирует рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, а еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.