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ВТБ повысил ставки по краткосрочным вкладам

Ведомости

ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам на три и шесть месяцев до 24% годовых при выплате процентов в конце срока. Повышение связано с ожидаемым повышением ключевой ставки. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба банка.

Для новых клиентов и новых для банка денег максимальная ставка по вкладам на три месяца увеличена до 23,7% годовых, на шесть месяцев – до 24% годовых. Для текущих клиентов максимальная ставка по вкладу на три месяца составит 22,1% (для клиентов массовой розницы), 22,6% (для «Привилегии») и 22,7% годовых (для клиентов Private banking).

При полугодовом вкладе текущие клиенты получат ставку до 22,4% (для клиентов массовой розницы), до 22,9% (для «Привилегии») и до 23,0% годовых (для клиентов Private banking).

Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают, что совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании 20 декабря повысит ключевую ставку. Чуть больше половины экспертов (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта (п. п.) с 21 до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, из них трое закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист прогнозирует рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, а еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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