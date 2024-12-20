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ЦБ понизил курс доллара на 23 декабря до 102 рублей

Ведомости

Официальный курс доллара на 23 декабря снизится на 1,08 руб., составив 102,34 руб., а курс евро – на 1,41 руб. до 106,54 руб. Данные приводятся на сайте Банка России.

Курс юаня составит 13,99 руб. (-0,2 руб.).

На 20 декабря курс доллара составляет 103,42 руб., курс евро – 107,95 руб., курс юаня – 14,18 руб.

14 декабря президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин назвал обоснованным курс от 100 до 110 руб. за доллар. По его словам, по мере введения санкций со стороны Запада начинаются проблемы, которые становятся причиной панических настроений, влияющих на стоимость нацвалюты. Когда такая реакция начинает успокаиваться, курс рубля восстанавливается.

19 декабря «Ведомости» со ссылкой на данные SWIFT писали, что по итогам ноября китайский юань вышел на четвертое место по объему применения в глобальных платежах. За месяц доля юаня выросла до 3,89% с 2,93%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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