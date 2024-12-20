ЦБ понизил курс доллара на 23 декабря до 102 рублей

14 декабря президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин назвал обоснованным курс от 100 до 110 руб. за доллар. По его словам, по мере введения санкций со стороны Запада начинаются проблемы, которые становятся причиной панических настроений, влияющих на стоимость нацвалюты. Когда такая реакция начинает успокаиваться, курс рубля восстанавливается.