ЦБ понизил курс доллара на 23 декабря до 102 рублей
Официальный курс доллара на 23 декабря снизится на 1,08 руб., составив 102,34 руб., а курс евро – на 1,41 руб. до 106,54 руб. Данные приводятся на сайте Банка России.
Курс юаня составит 13,99 руб. (-0,2 руб.).
На 20 декабря курс доллара составляет 103,42 руб., курс евро – 107,95 руб., курс юаня – 14,18 руб.
14 декабря президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин назвал обоснованным курс от 100 до 110 руб. за доллар. По его словам, по мере введения санкций со стороны Запада начинаются проблемы, которые становятся причиной панических настроений, влияющих на стоимость нацвалюты. Когда такая реакция начинает успокаиваться, курс рубля восстанавливается.
19 декабря «Ведомости» со ссылкой на данные SWIFT писали, что по итогам ноября китайский юань вышел на четвертое место по объему применения в глобальных платежах. За месяц доля юаня выросла до 3,89% с 2,93%.