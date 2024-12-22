Сбербанк заявил об участившихся случаях поджогов после звонков мошенников
Перед Новым годом в России активизировались телефонные мошенники, люди переводят деньги злоумышленникам, а в попытке вернуть средства соглашаются совершать поджоги, рассказали в пресс-службе Сбербанка.
За последнюю неделю, как отметили в банке, в стране произошли массовые поджоги административных и социально значимых объектов, а также офисов банков. Только за один день, 21 декабря, в Москве и области зафиксировали более 10 поджогов банкоматов, а также взрывов фейерверков и петард в общественных местах, писал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным Сбербанка, новый вид мошенничества появился в России в начале прошлого года, а случаев подобных нападений «под воздействием методов социальной инженерии» выросло в стране на 30%. В пресс-службе описали схему действий злоумышленников. Телефонные мошенники связываются с людьми, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если те выполнят «определенные противоправные действия», например, совершат нападение на офис банка. Неизвестные также могут говорить, что такими действиями люди якобы окажут содействие в поимке мошенников.
В Сбербанке напомнили, что нападающие несут административную и уголовную ответственность, действия исполнителей могут быть квалифицированы по статье о теракте, по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В пресс-службе банка призвали россиян не вступать в разговор с мошенниками и никому не передавать свои персональные данные.
«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников», – приводит пресс-служба слова зампредседателя правления банка Станислава Кузнецова.
В банке добавили, что предприняли на своих объектах «максимальные меры по усилению бдительности».
21 декабря посетительница торгового центра «Форт» на территории района Отрадное по указанию неизвестных взорвала петарду и перевела им деньги, писали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. По данным Telegram-канала Shot, женщина действовала по указанию украинских мошенников, она успела поджечь несколько петард в МФЦ в московском торговом центре. В этот момент пенсионерка, как утверждается, разговаривала с «кураторами» по телефону.