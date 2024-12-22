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Сбербанк заявил об участившихся случаях поджогов после звонков мошенников

Ведомости

Перед Новым годом в России активизировались телефонные мошенники, люди переводят деньги злоумышленникам, а в попытке вернуть средства соглашаются совершать поджоги, рассказали в пресс-службе Сбербанка. 

За последнюю неделю, как отметили в банке, в стране произошли массовые поджоги административных и социально значимых объектов, а также офисов банков. Только за один день, 21 декабря, в Москве и области зафиксировали более 10 поджогов банкоматов, а также взрывов фейерверков и петард в общественных местах, писал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Сбербанка, новый вид мошенничества появился в России в начале прошлого года, а случаев подобных нападений «под воздействием методов социальной инженерии» выросло в стране на 30%. В пресс-службе описали схему действий злоумышленников. Телефонные мошенники связываются с людьми, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если те выполнят «определенные противоправные действия», например, совершат нападение на офис банка. Неизвестные также могут говорить, что такими действиями люди якобы окажут содействие в поимке мошенников.

В Сбербанке напомнили, что нападающие несут административную и уголовную ответственность, действия исполнителей могут быть квалифицированы по статье о теракте, по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В пресс-службе банка призвали россиян не вступать в разговор с мошенниками и никому не передавать свои персональные данные. 

«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников», – приводит пресс-служба слова зампредседателя правления банка Станислава Кузнецова. 

В банке добавили, что предприняли на своих объектах «максимальные меры по усилению бдительности».

21 декабря посетительница торгового центра «Форт» на территории района Отрадное по указанию неизвестных взорвала петарду и перевела им деньги, писали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. По данным Telegram-канала Shot, женщина действовала по указанию украинских мошенников, она успела поджечь несколько петард в МФЦ в московском торговом центре. В этот момент пенсионерка, как утверждается, разговаривала с «кураторами» по телефону. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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