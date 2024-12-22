Сбербанк заявил об участившихся случаях поджогов после звонков мошенников

По данным Сбербанка, новый вид мошенничества появился в России в начале прошлого года, а случаев подобных нападений «под воздействием методов социальной инженерии» выросло в стране на 30%. В пресс-службе описали схему действий злоумышленников. Телефонные мошенники связываются с людьми, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если те выполнят «определенные противоправные действия», например, совершат нападение на офис банка. Неизвестные также могут говорить, что такими действиями люди якобы окажут содействие в поимке мошенников.