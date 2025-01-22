Объем просроченных ипотечных платежей в России достиг 102 млрд рублей
Объем просроченных ипотечных платежей в России увеличился и превысил 101,7 млрд руб., пишет «Прайм» со ссылкой на коллекторское агентство «Долговой консультант».
По данным агентства, ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 г. в денежном эквиваленте по сравнению с 2023 г. ускорилось в 13 раз (выше на 34,87 млрд руб.), в процентном – в 10 раз (на 52,1%).
Наибольшая доля была накоплена жителями Москвы (16,6 млрд руб. от общего объема), жителями Подмосковья (10,4 млрд руб.), Краснодарского края (7,3 млрд руб.), Санкт-Петербурга (4,9 млрд руб.).
«Ведомости» в мае 2024 г. на основе данных Банка России писали, что темпы прироста объема просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2024 г. значительно ускорились по сравнению с аналогичным периодом год назад. За январь – март просрочка выросла на 6% и достигала 61,8 млрд руб.
Как говорил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, увеличение объемов просроченной задолженности по ипотеке является результатом активного роста портфеля с 2020 г., в том числе за счет выдачи кредитов по льготным программам.
С 1 июля 2024 г. в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. 20 декабря 2024 г. совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.