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Объем просроченных ипотечных платежей в России достиг 102 млрд рублей

Ведомости

Объем просроченных ипотечных платежей в России увеличился и превысил 101,7 млрд руб., пишет «Прайм» со ссылкой на коллекторское агентство «Долговой консультант».

По данным агентства, ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 г. в денежном эквиваленте по сравнению с 2023 г. ускорилось в 13 раз (выше на 34,87 млрд руб.), в процентном – в 10 раз (на 52,1%).

Наибольшая доля была накоплена жителями Москвы (16,6 млрд руб. от общего объема), жителями Подмосковья (10,4 млрд руб.), Краснодарского края (7,3 млрд руб.), Санкт-Петербурга (4,9 млрд руб.).

«Ведомости» в мае 2024 г. на основе данных Банка России писали, что темпы прироста объема просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2024 г. значительно ускорились по сравнению с аналогичным периодом год назад. За январь – март просрочка выросла на 6% и достигала 61,8 млрд руб.

Как говорил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, увеличение объемов просроченной задолженности по ипотеке является результатом активного роста портфеля с 2020 г., в том числе за счет выдачи кредитов по льготным программам.

С 1 июля 2024 г. в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. 20 декабря 2024 г. совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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