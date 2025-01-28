ФАС оштрафовала Совкомбанк за мелкий шрифт в рекламе вклада
Совкомбанк оштрафован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России за ненадлежащую рекламу вклада, сообщили в ведомстве.
«В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке до 21% годовых. Иные условия финансовой услуги демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени», – говорится в сообщении. По версии службы, потребители «не получали необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада».
ФАС признала рекламу Совкомбанка ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. Также банку был назначен штраф по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе). Наказание по этой части для юридических лиц – от 100 000 до 500 000 руб.
В ноябре 2024 г. УФАС РФ в Свердловской области также признало ненадлежащей рекламу Совкомбанка. Тогда житель региона потребовал от банка не присылать ему коммерческую информацию, но реклама продолжала поступать ему на электронную почту. Заявитель на протяжении нескольких лет обращался в ФАС с жалобой на рассылку банка.
Закон о рекламе запрещает распространять рекламу посредством смс, звонков и электронных рассылок без предварительного согласия. Комиссия Свердловского УФАС России признала нарушение и возбудила дело о нарушении законодательства о рекламе.