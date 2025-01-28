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ФАС оштрафовала Совкомбанк за мелкий шрифт в рекламе вклада

Ведомости

Совкомбанк оштрафован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России за ненадлежащую рекламу вклада, сообщили в ведомстве.

«В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке до 21% годовых. Иные условия финансовой услуги демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени», – говорится в сообщении. По версии службы, потребители «не получали необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада».

ФАС признала рекламу Совкомбанка ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. Также банку был назначен штраф по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе). Наказание по этой части для юридических лиц – от 100 000 до 500 000 руб.

В ноябре 2024 г. УФАС РФ в Свердловской области также признало ненадлежащей рекламу Совкомбанка. Тогда житель региона потребовал от банка не присылать ему коммерческую информацию, но реклама продолжала поступать ему на электронную почту. Заявитель на протяжении нескольких лет обращался в ФАС с жалобой на рассылку банка.

Закон о рекламе запрещает распространять рекламу посредством смс, звонков и электронных рассылок без предварительного согласия. Комиссия Свердловского УФАС России признала нарушение и возбудила дело о нарушении законодательства о рекламе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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