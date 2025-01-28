ФАС оштрафовала Совкомбанк за мелкий шрифт в рекламе вклада

В ноябре 2024 г. УФАС РФ в Свердловской области также признало ненадлежащей рекламу Совкомбанка. Тогда житель региона потребовал от банка не присылать ему коммерческую информацию, но реклама продолжала поступать ему на электронную почту. Заявитель на протяжении нескольких лет обращался в ФАС с жалобой на рассылку банка.