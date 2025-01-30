ФАС оштрафовала ВТБ за мелкий шрифт в рекламе кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.
По данным ФАС, в видеорекламе сообщалось, что карта банка с бонусами является «лучшей». При этом объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения об условиях получения бонусов указывались в сноске трудным для восприятия шрифтом и в течение короткого времени.
Ведомство выдало ВТБ предписание о прекращении нарушения, а также назначило штраф.
28 января ФАС сообщила, что за ненадлежащую рекламу вклада был оштрафован Совкомбанк. В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке, а другие условия демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени.
В ноябре 2024 г. УФАС РФ в Свердловской области также признало ненадлежащей рекламу Совкомбанка. Тогда житель региона потребовал от банка не присылать ему коммерческую информацию, но реклама продолжала поступать ему на электронную почту. Заявитель на протяжении нескольких лет обращался в ФАС с жалобой на рассылку банка.