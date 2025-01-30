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ФАС оштрафовала ВТБ за мелкий шрифт в рекламе кредитной карты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

По данным ФАС, в видеорекламе сообщалось, что карта банка с бонусами является «лучшей». При этом объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения об условиях получения бонусов указывались в сноске трудным для восприятия шрифтом и в течение короткого времени.

Ведомство выдало ВТБ предписание о прекращении нарушения, а также назначило штраф.

28 января ФАС сообщила, что за ненадлежащую рекламу вклада был оштрафован Совкомбанк. В видеоролике была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке, а другие условия демонстрировались мелким шрифтом в течение короткого времени.

В ноябре 2024 г. УФАС РФ в Свердловской области также признало ненадлежащей рекламу Совкомбанка. Тогда житель региона потребовал от банка не присылать ему коммерческую информацию, но реклама продолжала поступать ему на электронную почту. Заявитель на протяжении нескольких лет обращался в ФАС с жалобой на рассылку банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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