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ЦБ: самым доходным активом в рублях в 2024 году стало золото

Ведомости

Золото по итогам 2024 г. продемонстрировало наибольшую рублевую доходность среди финансовых инструментов на российском рынке, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России за период с декабря 2024 по январь 2025 г.

По результатам прошлого года золото выросло на 44,6%. Стабильным вложением оно оставалось и в январе 2025 г. В ЦБ отмечают, что за январь такое вложение принесло бы 3,4%, что выше накопленной с начала года инфляции (1,14%).

На фоне высоких процентных ставок в экономике также наблюдалась высокая доходность у рублевых фондов денежного рынка и по депозитам – как рублевым, так и валютным. Тот же фактор стал негативным для акций застройщиков, где падение происходило на фоне прекращения массовой программы льготной ипотеки. При этом в начале 2025 г. акции строительных компаний начали отыгрывать падение 2024 г., а индекс строительной отрасли вырос на 23,3%. 

5 февраля цена фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в $2900 за унцию. Директор по аналитике «Ингосстрах банка» Василий Кутьин предположил, что главным фактором роста цены на золото является эскалация торговой войны между США и Китаем.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту, мировые центробанки третий год подряд закупают более 1000 т золота в свои резервы: в 2024 г. они приобрели 1045 т, что всего на 0,6% меньше результатов 2023 г. в размере 1051 т. Рекордные объемы золота центробанки закупили в 2022 г. (на уровне 1080 т). Отмечалось, что наращивание золота в активах мировых ЦБ происходит на фоне снижения доли доллара и евро в валютных запасах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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