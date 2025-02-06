ЦБ: самым доходным активом в рублях в 2024 году стало золото

Согласно отчету Всемирного совета по золоту, мировые центробанки третий год подряд закупают более 1000 т золота в свои резервы: в 2024 г. они приобрели 1045 т, что всего на 0,6% меньше результатов 2023 г. в размере 1051 т. Рекордные объемы золота центробанки закупили в 2022 г. (на уровне 1080 т). Отмечалось, что наращивание золота в активах мировых ЦБ происходит на фоне снижения доли доллара и евро в валютных запасах.