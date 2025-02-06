ЦБ: самым доходным активом в рублях в 2024 году стало золото
Золото по итогам 2024 г. продемонстрировало наибольшую рублевую доходность среди финансовых инструментов на российском рынке, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России за период с декабря 2024 по январь 2025 г.
По результатам прошлого года золото выросло на 44,6%. Стабильным вложением оно оставалось и в январе 2025 г. В ЦБ отмечают, что за январь такое вложение принесло бы 3,4%, что выше накопленной с начала года инфляции (1,14%).
На фоне высоких процентных ставок в экономике также наблюдалась высокая доходность у рублевых фондов денежного рынка и по депозитам – как рублевым, так и валютным. Тот же фактор стал негативным для акций застройщиков, где падение происходило на фоне прекращения массовой программы льготной ипотеки. При этом в начале 2025 г. акции строительных компаний начали отыгрывать падение 2024 г., а индекс строительной отрасли вырос на 23,3%.
5 февраля цена фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в $2900 за унцию. Директор по аналитике «Ингосстрах банка» Василий Кутьин предположил, что главным фактором роста цены на золото является эскалация торговой войны между США и Китаем.
Согласно отчету Всемирного совета по золоту, мировые центробанки третий год подряд закупают более 1000 т золота в свои резервы: в 2024 г. они приобрели 1045 т, что всего на 0,6% меньше результатов 2023 г. в размере 1051 т. Рекордные объемы золота центробанки закупили в 2022 г. (на уровне 1080 т). Отмечалось, что наращивание золота в активах мировых ЦБ происходит на фоне снижения доли доллара и евро в валютных запасах.