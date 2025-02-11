Официальные курсы доллара и евро опустились до минимумов осени 2024 года
Центробанк России обновил официальные курсы валют на 12 февраля. Доллар установлен на уровне 95,80 руб., евро – 99,19 руб., юань – 13,02 руб., свидетельствуют данные регулятора. Последний раз американская валюта опускалась ниже 96 руб. 4 октября 2024 года (95,02 руб.), а евро не торговался дешевле 100 руб. с 10 сентября (99,9 руб).
На 11 февраля курсы ЦБ составляли: доллар – 96,78 руб., евро – 100,49 руб., юань – 13,24 руб.
11 февраля курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 г. опустился ниже 96 руб. На 11:40 мск стоимость валюты на минимуме достигала 95,5 руб. Фьючерс на доллар с исполнением в марте на Московской бирже подешевел на 0,12%, составив 98 879 руб., что эквивалентно 98,88 руб. за $1.
21 января курс доллара на рынке Forex впервые в 2025 г. опустился ниже 100 руб. В моменте пара USD/RUB была на уровне 99,40 руб. А 27 ноября 2024 г. курс американской валюты первые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Тогда аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин говорил, что снижение рубля отмечается на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть.