Официальные курсы доллара и евро опустились до минимумов осени 2024 года

21 января курс доллара на рынке Forex впервые в 2025 г. опустился ниже 100 руб. В моменте пара USD/RUB была на уровне 99,40 руб. А 27 ноября 2024 г. курс американской валюты первые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Тогда аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин говорил, что снижение рубля отмечается на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть.