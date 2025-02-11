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Официальные курсы доллара и евро опустились до минимумов осени 2024 года

Ведомости

Центробанк России обновил официальные курсы валют на 12 февраля. Доллар установлен на уровне 95,80 руб., евро – 99,19 руб., юань – 13,02 руб., свидетельствуют данные регулятора. Последний раз американская валюта опускалась ниже 96 руб. 4 октября 2024 года (95,02 руб.), а евро не торговался дешевле 100 руб. с 10 сентября (99,9 руб).

На 11 февраля курсы ЦБ составляли: доллар – 96,78 руб., евро – 100,49 руб., юань – 13,24 руб.

11 февраля курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 г. опустился ниже 96 руб. На 11:40 мск стоимость валюты на минимуме достигала 95,5 руб. Фьючерс на доллар с исполнением в марте на Московской бирже подешевел на 0,12%, составив 98 879 руб., что эквивалентно 98,88 руб. за $1. 

21 января курс доллара на рынке Forex впервые в 2025 г. опустился ниже 100 руб. В моменте пара USD/RUB была на уровне 99,40 руб. А 27 ноября 2024 г. курс американской валюты первые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Тогда аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин говорил, что снижение рубля отмечается на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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