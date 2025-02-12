ВТБ сделал бесплатными переводы в Узбекистан

«Эта страна входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в нашем банке. Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 000 переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться. Наш финансовый мост в Азию будет теперь не только удобным, но и бесплатным», – отметил он.