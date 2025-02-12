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ВТБ сделал бесплатными переводы в Узбекистан

Ведомости

Банк ВТБ отменил комиссию для розничных клиентов на переводы в Узбекистан. Обнуление комиссии действует на переводы по номеру телефона на счет или карту физического лица в рамках собственной технологии банка, рассказал «Ведомостям» представитель ВТБ.

До этого комиссия составляла 0,2% от суммы перевода. Производить переводы без нее можно будет в веб-версии, включая адаптированною версию мобильного приложения ВТБ, а также в гибридном формате приложения на Android.

ВТБ впервые обнуляет комиссию для всех клиентов на международные переводы, первым направлением стал Узбекистан, передал через представителя руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

«Эта страна входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в нашем банке. Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 000 переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться. Наш финансовый мост в Азию будет теперь не только удобным, но и бесплатным», – отметил он.

Клиенты-физлица ВТБ сейчас могут осуществлять переводы в более чем 100 стран. За 2024 г. они совершили 2,1 млн переводов в иностранных валютах, что в шесть раз превышает показатель 2023 г., говорит представитель госбанка. Объем операций составил более 50,5 млрд руб. Наибольшая доля переводов, согласно данным ВТБ, пришлась на Таджикистан, Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

В январе ВТБ запустил сервис мгновенных переводов в турецких лирах в любые банки Турции, писали «Ведомости». В конце 2024 г. банк представил услугу быстрых переводов по номеру карты в Армению в армянских драмах и в Казахстан с автоматической конвертацией рублей в тенге. Комиссия за переводы в Армению и Казахстан составляет 0,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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