FT: рубль подскочил в цене на фоне новости об освобождении Фогеля
Рубль вырос почти на 3% по отношению к доллару на фоне новости об освобождении учителя из США Марка Фогеля, считают в Financial Times (FT). Издание ссылается на данные рынков. Инвесторы восприняли новость как позитивный шаг к разрешению конфликта на Украине.
Аналитики заявили газете, что валюта также выросла за счет увеличения продаж китайского юаня – самой торгуемой иностранной валюты в России – российским Центробанком, который влияет на рынки для поддержки обменного курса. Как отмечает издание, 12 февраля рубль вырос до пятимесячного максимума против доллара США.
Фогель работал учителем англо-американской школы при посольстве США в Москве. В августе 2021 г. в «Шереметьево» он был задержан с 17 г марихуаны в багаже. Его защита настаивала, что это средство было выписано ему в качестве медицинского препарата. В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.
Накануне Банк России установил официальный курс валют на 12 февраля. Таким образом, курсы доллара и евро опустились до минимумов осени 2024 г. Доллар установлен на уровне 95,80 руб., евро – 99,19 руб., юань – 13,02 руб. Последний раз американская валюта опускалась ниже 96 руб. 4 октября 2024 г. (95,02 руб.), а евро не торговался дешевле 100 руб. с 10 сентября (99,9 руб.).
На 11 февраля курсы ЦБ составляли: доллар – 96,78 руб., евро – 100,49 руб., юань – 13,24 руб. 11 февраля курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 г. опустился ниже 96 руб. На 11:40 мск стоимость валюты на минимуме достигала 95,5 руб. Фьючерс на доллар с исполнением в марте на Московской бирже подешевел на 0,12%, составив 98 879 руб., что эквивалентно 98,88 руб. за $1.