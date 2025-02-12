FT: рубль подскочил в цене на фоне новости об освобождении Фогеля

Фогель работал учителем англо-американской школы при посольстве США в Москве. В августе 2021 г. в «Шереметьево» он был задержан с 17 г марихуаны в багаже. Его защита настаивала, что это средство было выписано ему в качестве медицинского препарата. В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.