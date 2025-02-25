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В Госдуме разъяснили права граждан при операциях со «старыми» долларами

Ведомости

Долларовые банкноты не имеют установленного «срока годности». Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий рассказал, что по законодательству США, все долларовые банкноты, выпущенные с 1914 г., считаются законным платежным средством и должны приниматься в качестве оплаты.

«Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности», – указал он.

Чаплин добавил, что каждый банк в России вправе самостоятельно устанавливать критерии оценки состояния иностранных валют, но они не должны противоречить законодательству и ущемлять права граждан. Если клиенту сейчас выдают купюры старого образца, то он может обратиться к руководству отделения с просьбой поменять их на новые.

«В случае возникновения спорных ситуаций граждане могут обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих прав», – отметил депутат.

Проблемы с обменом старых долларовых купюр начали возникать осенью 2024 г. В частности, сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции требуют наличные нового образца, тогда как в некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары принимаются со значительным дисконтом.

ЦБ повысил курс доллара на 25 февраля до 88,21 руб. Это на 0,04 руб. меньше предыдущего показателя в 88,17 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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