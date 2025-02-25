В Госдуме разъяснили права граждан при операциях со «старыми» долларами
Долларовые банкноты не имеют установленного «срока годности». Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Парламентарий рассказал, что по законодательству США, все долларовые банкноты, выпущенные с 1914 г., считаются законным платежным средством и должны приниматься в качестве оплаты.
«Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности», – указал он.
Чаплин добавил, что каждый банк в России вправе самостоятельно устанавливать критерии оценки состояния иностранных валют, но они не должны противоречить законодательству и ущемлять права граждан. Если клиенту сейчас выдают купюры старого образца, то он может обратиться к руководству отделения с просьбой поменять их на новые.
«В случае возникновения спорных ситуаций граждане могут обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих прав», – отметил депутат.
Проблемы с обменом старых долларовых купюр начали возникать осенью 2024 г. В частности, сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции требуют наличные нового образца, тогда как в некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары принимаются со значительным дисконтом.
ЦБ повысил курс доллара на 25 февраля до 88,21 руб. Это на 0,04 руб. меньше предыдущего показателя в 88,17 руб.