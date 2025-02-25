В Госдуме разъяснили права граждан при операциях со «старыми» долларами

Чаплин добавил, что каждый банк в России вправе самостоятельно устанавливать критерии оценки состояния иностранных валют, но они не должны противоречить законодательству и ущемлять права граждан. Если клиенту сейчас выдают купюры старого образца, то он может обратиться к руководству отделения с просьбой поменять их на новые.